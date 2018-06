Haushaltsdirektor Arne Schneider erklimmt in Hamburg die nächste Sprosse der Karriereleiter. (Frank Koch)

In der Finanzbehörde von Senatorin Karoline Linnert (Grüne) ist demnächst eine Spitzenposition neu zu besetzen. Haushaltsdirektor Arne Schneider verlässt Bremen und wechselt nach Hamburg. Nach Informationen des WESER-KURIER wird er dort voraussichtlich zum 1. August Leiter des Amtes für Haushalt und Aufgabenplanung innerhalb der Finanzbehörde. Das entspricht seiner bisherigen Funktion im Hause Linnert, allerdings auf höherem Niveau. Den Etat eines finanzstarken Bundeslandes wie Hamburg planen zu dürfen, ist halt doch etwas anderes, als den Konsolidierungskurs im Haushaltsnotlageland Bremen zu vollstrecken. Die Position des Haushaltsdirektors ist in der Finanzbehörde die zentrale Schaltstelle für alle Haushaltsplanungen der Landesregierung.

Schneiders Stelle soll in Kürze ausgeschrieben werden. Der künftige Stelleninhaber wird der vierte Bremer Haushaltsdirektor innerhalb von sieben Jahren sein. 2011 verließ der damalige Etatplaner Jan Pörksen Linnerts Ressort ebenfalls Richtung Hamburg, er wurde dort Staatsrat für Soziales. Sein Nachfolger Stephan Hugo Winters gab nur ein kurzes Gastspiel. Er fehlte häufig während entscheidender Phasen der Haushaltsvorbereitung, sodass man sich 2014 auf eine Vertragsauflösung einigte. Bei der Wiederbesetzung der Stelle fiel die Wahl auf Arne Schneider. Der Sozialdemokrat und Volljurist, Jahrgang 1970, war zuvor Kämmerer in Laatzen bei Hannover. Für ihn ist die Berufung nach Hamburg der zweite Karrieresprung innerhalb weniger Jahre. Zuletzt hatte Schneider in der Finanzbehörde ein Projekt vorbereitet, das für das erste Quartal geplant war und nun in Kürze an den Start gehen soll: eine Online-Version des Bremer Haushaltes, die es interessierten Bürgern ermöglichen soll, für sie interessante Daten in dem Zahlenwerk unkompliziert zu recherchieren.