Die nackten Füße der Grünen-Abgeordneten Kai Wargalla in der Bürgerschaft sorgten für Diskussionen. (Kai Wargalla)

Keine Mehrheit hat der Vorschlag gefunden, einen Hinweis auf "angemessene Kleidung" in die Hausordnung der Bremischen Bürgerschaft aufzunehmen. Während der Sitzung des Bürgerschaftsvorstands stimmten die CDU und Parlamentspräsident Christian Weber (SPD) für den Antrag, die anderen Vertreter der SPD, die der Grünen, der FDP und der Linken dagegen.

Wie berichtet, wird das Thema im Parlament diskutiert, weil einige Abgeordnete in der jüngsten Plenarsitzung wegen der hohen Temperaturen mehr nackte Haut gezeigt hatten, als anderen Abgeordneten angemessen erschien. "Wir haben lange über das Thema geredet. Alle waren sich einig, dass es nicht einerlei ist, wie Abgeordnete gekleidet sind", sagte Weber im Anschluss an die Sitzung.

Gegen die Aufnahme eines Hinweises in der Hausordnung seien jedoch diverse Argumente vorgebracht worden. Zum einen sei festgestellt worden, dass es an Sanktionsmöglichkeiten fehle: Was passiere, wenn jemand zu leger angezogen zur Sitzung erscheine? Wer solle entscheiden, was angemessen sei und was nicht?

Zum anderen sei eine Änderung der Hausordnung nicht nötig: Es sei Aufgabe der Fraktionschefs und -geschäftsführer, den Abgeordneten nötigenfalls ins Gewissen zu reden. Weber und die CDU-Vertreter hatten dagegen gehalten, dass internationale Dresscodes wie "Business casual" (legere Bürokleidung) allgemein verständlich und für die Bürgerschaft angebracht seien. Aus dem Plenarsaal solle niemand verwiesen werden, aber ein ernstes Gespräch unter vier Augen könne die Folge eines Vorstoßes gegen eine Kleiderordnung sein. Sie konnten sich nicht durchsetzen – die Hausordnung bleibt, wie sie ist.

Lange Debatte bei den Grünen

In der Fraktion der Grünen ist nach Auskunft ihrer Vorsitzenden, Maike Schaefer, bereits am Montag lange über das Thema – als eines von mehreren zum Verhalten im Parlament – diskutiert worden. Die Mehrheit der Fraktion vertrete die Meinung, dass Parlamentarier auch durch "ein gepflegtes Äußeres" ihrer Vorbildfunktion gerecht werden sollten.

Eine Aufnahme in die Hausordnung sei nach Ansicht der Grünen jedoch überflüssig. "Im Vordergrund steht für uns immer noch die politische Arbeit und Haltung", so Schaefer. "Ein Rechtspopulist im Anzug" füge der Demokratie größeren Schaden zu als eine Grüne ohne Schuhe. Die Linken sehen ebenfalls keinen Handlungsbedarf.

Schon den Zusammenhang zwischen Politikverdrossenheit und Vorbildfunktion beziehungsweise Kleidungsstil, den die Bürgerschaftskanzlei im Antrag zur Hausordnung hergestellt hatte, sei "sehr gewagt", so die Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt. "Kleidervorschriften halten wir für sinnlos." Schließlich gebe es keine festgelegten Normen für angemessene Kleidung. "Das wird jeder unterschiedlich bewerten, deshalb kann es keine Geschmackspolizei geben." Für sie persönlich, so die Fraktionsvorsitzende weiter, "gehört nackte Haut nicht auf öffentliche Stühle".

In der FDP-Fraktion soll das Thema Kleidung auch diskutiert worden sein. Die Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner hatte ebenfalls Anstoß erregt, weil sie eine sehr kurze Hose getragen hatte. Ganz auf sich beruhen lassen will der Bürgerschaftsvorstand das Thema Kleidung nicht: Ein "Ehren- und Verhaltenskodex", der sich auch mit Stilfragen befasst, soll laut Christian Weber erarbeitet werden. Er soll jedem Abgeordneten zu Beginn der Wahlperiode als Hilfestellung ausgehändigt werden.