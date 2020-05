Frische und gesunde Bowls gibt es bei Poké Ichi. (Temi Tesfay)

Das hawaiianische Konzept Poké Ichi bietet frische und gesunde Bowls in verschiedenen Variationen sowie zum Selbstmixen an. Die Speisen können vor Ort am Stand in der Markthalle Acht abgeholt werden. Ab 20 Euro Bestellwert wird auch eine Lieferung angeboten.



Was es gab: Waikiki Beach Bowl: warmer Sushi-Reis, Lachs mit Sojasauce, Mango, Chili-Gurken, Algensalat, Sojabohnen, Spicy-Sauce und Cashews (11,90 Euro); Ahi Tuna Bowl: warmer Sushi-Reis, mit Sesam verfeinerter Thunfisch, Sojasauce, rosa Ingwer, Kimchi, rote Zwiebeln, Sojabohnen, Wasabi-Sauce und Sesam (12,90 Euro).



Notiz: Neben unserer Medium-Variante gibt es die Bowls auch in groß zu bestellen (plus drei Euro).



Was es noch gibt: Der Stand bietet weiterhin das komplette Menü an. Dieses enthält neben einem Angebot von Signature Bowls auch die Option, sich eine Wunschbowl zusammenzustellen. Bei Mitnahme einer eigenen Mehrwegschüssel gibt es 50 Cent Rabatt.



Wie bestellt werden kann: Die Bowls können mitgenommen oder zur Lieferung bestellt werden. Mindestbestellwert für Lieferung: 20 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag sowie Sonnabend von 12 bis 15 Uhr. Freitag von 18 bis 20 Uhr. Sonntag und Montag geschlossen. Telefon 01 70 / 702 66 50, Domshof 8-12, 28195 Bremen. Poké Ichi hat einen eigenen Online-Shop auf www.pokeichi.de.

Zur Person

Temi Tesfay

hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Wegen der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit aber geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.