Bewegende Themen trocken zu vermitteln ist eine Kunst, die Hazel Brugger meisterhaft beherrscht. (Guido Kirchner)

Gute Stimmung bei der Wahlparty der AfD vor knapp einem Jahr: Die Partei zieht mit mehr als zwölf Prozent in den Bundestag ein. Während draußen die Demonstranten wüten, wird drinnen gefeiert. Mittendrin: Hazel Brugger, Außenreporterin der ZDF-Satiresendung Heute-Show, die der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel einen Witz erzählt: „Kommt die Kanzlerin zum Arzt, sagt der Arzt: ,Hier ist aber dreckig, ich glaube, ich brauche eine Putzfrau, die schwarz arbeitet.'“

Es dauert einen Moment, bis Weidel ein falsches Lächeln aufsetzt und ihr ein „lustig“ entfährt. Wenige Wochen zuvor wurde berichtet, dass Weidel eine syrische Asylbewerberin ohne Anstellungsvertrag bei sich habe arbeiten lassen. Brugger hat das, was viele als trockenen Humor bezeichnen, nahezu perfektioniert.

Sowohl beim Improvisieren mit unvorbereiteten Gesprächspartnern, als auch bei Bühnenauftritten. Ihre oft sarkastischen Spitzen trägt sie meistens frei von Emotionen vor, was den häufig ernsten Themen eine besonders lustige Note verleiht. Die „Zeit“ bezeichnete das Comedy-Genre, das die Schweizerin vertritt, als „Trainingsjackenexistenzialismus“.

"Die böseste Frau der Schweiz"

Die 24-Jährige spricht vom Tod, von der Menstruation und gibt Beziehungstipps. Dabei verzieht sie keine Miene. Auch nicht, wenn sie das Publikum aufzieht, und selbst dann nicht, wenn dieses zu johlen anfängt. Am Freitag, 12. Oktober, steht Brugger um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof auf der Bühne. Die Tickets sind seit langem ausverkauft. Sie präsentiert ihr erstes Bühnenprogramm „Hazel Brugger passiert“, mit dem sie durch Deutschland, die Schweiz und Österreich tourt.

Geboren ist Brugger, die seit zwei Jahren in Köln lebt, im US-amerikanischen San Diego. Der Vater ist Neuropsychologe, arbeitet an der dortigen Universität, die Mutter Englischlehrerin. Bald geht es in die Schweiz. Nach der Schule studiert sie Philosophie und Literatur, bricht das Studium aber bald ab. Schon als Jugendliche tritt sie bei Poetry-Slams auf. Damit wird sie in ihrer Heimat schnell bekannt.

2013 wird „die böseste Frau der Schweiz“, wie sie die Medien in der Schweiz taufen, Poetry-Slam-Meisterin ihres Landes. Sie schreibt Kolumnen für den „Tages-Anzeiger“, die später in Buchform unter dem Titel „Ich bin so hübsch“ veröffentlicht werden. In Deutschland geht der Aufstieg weiter. Sie erhält mehrere Preise, wie etwa den Bayerischen Kabarettpreis und den Deutschen Comedypreis als beste Newcomerin. Seit 2016 gehört sie zum Team der Heute-Show.

Ihr Auftritt bei der Wahlparty der AfD war nicht das erste Mal, dass sich Brugger für die Satiresendung in Gefilde begibt, bei denen sie auf Leute trifft, die nicht gerade zu Scherzen aufgelegt sind: So war sie etwa 2016 auf einem CDU-Parteitag zu Gast, wo sie mit Fragen wie „Was war der größte Erfolg der CDU in 2016?“ für Sprachlosigkeit sorgte.

Ende September dieses Jahres fuhr die Schweizerin nach Dresden, um zu erkunden, wie gefährlich es in Sachen sei – schließlich hat das Schweizer Außenministerium kurz zuvor eine Art Reisewarnung für das Bundesland ausgegeben. Ihr Fazit: So schlimm sei es gar nicht, aber das nächste Mal werde sie angesichts der vielen Demonstranten nicht an einem Montag wiederkommen.