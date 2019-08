Schwangere in ­Bremen können ­bereits seit Februar in einer Internet-Liste nach ­Hebammen suchen. (dpa)

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat eine Internetseite veröffentlicht, auf der bundesweit nach Hebammen gesucht werden kann. Das Online-Verzeichnis enthält die Kontaktdaten von bundesweit mehr als 18.000 freiberuflichen Hebammen, wie der Verband mitteilt. Alle aufgeführten Hebammen unter der Adresse www.gkv-spitzenverband.de/hebammenliste dürften demnach Kassenleistungen etwa in der Schwangerenvorsorge oder der Wochenbettbetreuung erbringen.

Als Suchoptionen stehen neben Ort, Postleitzahl, Straße und Umkreis auch konkrete Leistungen wie Schwangeren-/Wochenbettbetreuung, Geburtsvorbereitungskurs oder etwa ambulante Geburt in einem Geburtshaus zur Auswahl. Nach einem Mausklick erscheint eine entsprechende Liste mit Hebammen samt Kontaktdaten und angebotenen Leistungen. Konkrete Adressen sind laut GKV allerdings zum Schutz der Privatsphäre nicht verfügbar, eine Kartensuche sei aus datenschutzrechtlichen Gründen ebenfalls nicht möglich. Nach Angaben des Verbands soll die Liste monatlich aktualisiert werden.

Besonderes Angebot

Das Bundesgesundheitsministerium hatte die GKV damit beauftragt, eine solche Liste zu veröffentlichen. Grund hierfür war nach Angaben des Spitzenverbands, dass bei den öffentlich zugänglichen Anlaufstellen für Schwangere oder über das Internet relativ ­wenige Hebammen mit ihren Kontaktdaten gelistet waren.

Im Land Bremen gibt es eine solche Liste bereits seit Februar dieses Jahres, sie ist ein gemeinsames Angebot der Gesundheitsbehörde, des Hebammenlandesverbands und der Frauenbeauftragten. Im Mai 2018 hatte die Bürgerschaft ein „Hebammen-Paket“ beschlossen, das die Versorgung von Schwangeren rund um die Geburt verbessern soll. Unter der Adresse www.hebammensuche-bremen.de können werdende Eltern in Bremen und Bremerhaven nach einer Hebamme in ihrer Nähe suchen.

Mehr zum Thema Service für Schwangere Bremerinnen können online nach Hebammen suchen Spätestens im Februar soll die Internetadresse freigeschaltet sein: Dann können Schwangere gezielt ... mehr »

Das Besondere an der Homepage: Die Informationen sind in mehreren Sprachen erhältlich. Deutsch ist automatisch eingestellt, zur Auswahl stehen außerdem Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch und Russisch. Bei der Suche können auch weitere Kriterien wie Sprachkenntnisse, Betreuung in der Schwangerschaft oder Hausgeburt angegeben werden. Nach dem Klick auf den Suche-Button wird eine Liste mit Kontaktdaten von Hebammen angezeigt.

Neben der Suchfunktion bietet die Seite auch weitere Informationen rund um Schwangerschaft und Geburt, Kursangebote der Hebammen, Adressen von Geburtshäusern und Kliniken. Auch auf besondere Themen wie ­Familienhebammen, Schreibabys, Frühgeburten, Fehl- und Totgeburten, Depression im Wochenbett und häusliche Gewalt wird ­eingegangen.