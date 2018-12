In Bremerhaven sollen weiter Hebammen ausgebildet werden. (Uli Deck/dpa)

Ab Herbst kommenden Jahres soll es nun doch noch einen weiteren Kursus an der Hebammenschule in Bremerhaven geben. „Das Klinikum Reinkenheide hat einen Antrag auf Genehmigung von 20 zusätzlichen Plätzen gestellt“, bestätigte Christina Selzer, Sprecherin von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), auf Nachfrage des WESER-KURIER. Bislang wurden an der Schule alle drei Jahre 16 Hebammen ausgebildet. Ursprünglich sollte die Schule 2020 schließen.

Die Behörde unterstütze diesen Antrag, da der geplante Studiengang zur Hebammen-Ausbildung mit 20 Plätzen an der Hochschule erst zum Wintersemester 2020/21 starte und es etwas mehr als drei Jahre bis zum Abschluss dauere, so die Sprecherin. Er sollte die Ausbildung an der Hebammenschule ersetzen, mit dem Studiengang setzt Bremen eine EU-Vorgabe um.

Gynäkologen und der Hebammenlandesverband hatten dagegen protestiert. Bereits jetzt gebe es nicht genug Hebammen in den Geburtskliniken. Würde die Schule in Bremerhaven 2020 schließen und der Studiengang an der Hochschule dann erst zum Wintersemester starten, drohe eine noch größere Versorgungslücke, so die Befürchtungen.

Der Mangel an Hebammen ist ein bundesweites Problem, weshalb es immer schwieriger wird, unbesetzte Stellen in den Kliniken zu besetzen. Die steigenden Geburtenzahlen verschärfen die Situation zusätzlich. Der Klinikverbund Gesundheit Nord und das St.-Joseph-Stift hatten dem WESER-KURIER bestätigt, dass sie die Suche nach Hebammen deshalb auch auf das Ausland ausweiten. Die Gesundheitsbehörde hatte als Reaktion auf den Protest und den Brandbrief eines Klinikleiters zu einem Treffen eingeladen, Thema war unter anderem ein weiterer Kursus an der Hebammenschule in Bremerhaven.