Kommen unter den Hammer: die Plakate der Charlie Hebdo-Schau. (Christina Kuhaupt)

Nur noch bis zu diesem Freitag läuft die Ausstellung der Titelseiten der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Haus der Bürgerschaft. Zum Abschluss sollen die insgesamt 150 Plakate aber nicht einfach abgehängt, sondern öffentlich versteigert werden. Los geht es am Freitag um 18 Uhr im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft. In die Rolle der Auktionatorin schlüpft die in Bremen lebende Theater- und Filmschauspielerin Ulrike Knospe, dem heimischen Publikum bekannt durch diverse Gastauftritte in der Shakespeare Company.

Die Plakate seien es wert, „von Liebhabern der Satire übernommen und aufbewahrt zu werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Bürgerschaft. Versteigert werden die Exponate im französisch-deutschen Doppelpack, zum Beispiel ein Merkel-Cartoon zusammen mit einer Macron-Zeichnung. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Plakate seit Anfang Januar in einer Gemeinschaftsausstellung in der Bürgerschaft und im Institut français zu sehen waren.

Für die musikalischen Zwischentöne in der „komischen Veranstaltung“ wird der Deutsch-Französische Chor sorgen. Der Erlös der Versteigerung soll einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen.

Bei einem islamistischen Anschlag auf die Redaktion des Magazins in Paris waren im Januar 2015 zwölf Menschen ums Leben gekommen. Der Angriff löste damals große Erschütterung aus, es kam europaweit zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen, bei denen sich die Teilnehmer zur Meinungsfreiheit und gegen Intoleranz bekannten.