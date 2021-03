Östliche Vorstadt. Die Vermüllung Bremens ist und bleibt ein heiß diskutiertes Thema, das zeigt auch die Resonanz an Kommentaren auf die Berichterstattung in der Donnerstagsausgabe des Stadtteil-Kurier über den Müll-Vandalismus in den Wallanlagen und am Osterdeich. Anwohner beklagen im Viertel zudem, dass Verpackungsmüll und Abfall schon lange achtlos in ihren Vorgärten und auf Grünflächen entsorgt werde. Sie wollen deshalb nun Hecken pflanzen.

Anwohnerinnen ärgern sich über die ständige Vermüllung der Grünfläche an der Ecke Eschenstraße / Auf den Kuhlen, an der drei kleine Straßen zusammenlaufen und haben dort bereits Müllsammelaktionen gestartet. Sie haben jetzt im Fachausschuss Bauen, Wohnen und Öffentlicher Raum des Beirates Östliche Vorstadt erneut einen Bürgerinnen-Antrag mit der Bitte um Erlaubnis zur Einfriedung mit einer Hecke gestellt. Das Ziel der Bürgerinnen ist es, die kleine, momentan kaum bewachsene, Grünanlage zu verschönern, indem sie dort Blumen und Beete in Eigenregie anpflanzen.

Anwohnerinnen stört Vermüllung

Die Mitglieder des Ausschusses reagierten mit Wohlwollen auf dieses Ansinnen. Ähnlich wie bei der Etablierung der Streuobst-Wiese an der Stader Straße würden sie für die Anpflanzung der Hecke gern Geld aus dem Stadtteil-Budget dafür locker machen. Peter Böhme (Die Linke) gab zu bedenken, dass in das Budget auch die Pflege solcher Hecke miteingepreist werden müsste, da sie ein bis zweimal pro Jahr nachgeschnitten werden müsse.

Manuela Jagemann vom Ortsamt Bremen-Mitte / Östliche Vorstadt empfahl, mit dem Umweltbetrieb Bremen eine Pauschale für die Pflege über mehrere Jahre hinweg zu vereinbaren, die mit den Kosten für die Anpflanzung der Hecke gleich mitbeglichen werden könnte. Sie holt dazu einen Kostenvoranschlag ein.

Zur Debatte stand ferner, von welcher Beschaffenheit die Hecke sein sollte. Die Anwohnerinnen plädieren für eine dornige Hecke. Gute Erfahrungen damit hat Ute Treptow (Die Partei) gemacht: „Seitdem ich eine Brombeerhecke angepflanzt habe, verstecken die Dealer in meinem Vorgarten keine Drogen mehr“.

Gute Erfahrungen mit Hecken

Auf der Sitzung wurde darüber hinaus über einen zweiten Bürgerantrag verhandelt, den der Verleger Helmut Donat an alle Beiräte sowie Bürgermeister Andreas Bovenschulte gestellt hat. Donat möchte erreichen, dass eine Straße nach dem Schriftsteller und preußischen Marineoffizier Hans Paasche benannt wird, der an der Niederwerfung der Aufstände in Ostafrika beteiligt war und darüber zum Pazifisten wurde. Zwar gibt es mit dem Neuen Hulsberg-Viertel in der Östlichen Vorstadt ein Neubau-Viertel. Dort ist es aber schon längst beschlossene Sache, dass die neuen Straßen und Plätze nach Frauen benannt werden sollen, um damit deren Lebensleistungen im medizinischen Bereich zu würdigen. Aus der Östlichen Vorstadt gibt es deswegen eine Absage an Donat, mit Verweis auf andere, größere Neubauvorhaben wie im Tabakquartier und der Überseestadt.

Schließlich kam Manuela Jagemann, wie sie betonte, einer traurigen Pflicht nach: Die bereits in der vergangenen Legislatur-Periode abgesegnete Fällung von Bäumen auf dem Gelände des Neuen Hulsberg-Viertels erfolge nun. Gefällt werde auch eine Blutbuche mit einem Stamm von zwei Metern Durchmesser. Sehr zum Bedauern von Baumfreund Peter Böhme. Er monierte, dass auf dem Areal von 417 Bäumen eigentlich 220 erhalten bleiben sollten, nun sei es lediglich noch ein Viertel.