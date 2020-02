FDP-Bürgerschaftsfraktionschefin Lencke Wischhusen begrüßte die Wahl Kemmerichs zunächst. (Karsten Klama)

Immerhin, die Scheiben an der Bremer FDP-Geschäftsstelle sind noch heil. Am Mittwochabend hatte eine Gruppe linksgerichteter Demonstranten vor dem Gebäude in der Sandstraße lautstark gegen die durch AfD-Stimmen ermöglichte Wahl des Liberalen Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten protestiert und die Fassade mit Plakaten „verziert“.

Der Zorn der rund 300 Aktivisten entlud sich vermutlich auch deswegen so vehement über die Bremer Freidemokraten, weil deren Bürgerschaftsfraktionsvorsitzende Lencke Wischhusen in einem Presse-Statement die Wahl Kemmerichs zunächst ausdrücklich begrüßt und von einer „guten Nachricht“ gesprochen hatte. Dieser Einschätzung widersprach Landeschef Hauke Hilz postwendend. Auch aus den anderen Bremer Parteien hagelte es Kritik.

Am Donnerstag nun ruderte Wischhusen klar zurück. In einer gemeinsamen Erklärung mit Hilz heißt es, man teile die „Überzeugung, dass die Annahme der Wahl zum Ministerpräsidenten von Thomas Kemmerich unter den bekannten Umständen ein Fehler war“. Die FDP schließe „jede Art der Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus“. Hinter den Kulissen muss es also gekracht haben im Landesverband der Liberalen. Mit Kritik an der Fraktionschefin halten sich führende Funktionäre jedoch zumindest nach außen zurück.

Und wenn sie vereinzelt formuliert wird, dann verhalten, wie im Fall des Nordbremer Kreisvorsitzenden Rainer W. Buchholz. Aus seiner Sicht war Wischhusens erster Kommentar „zumindest voreilig“. Buchholz: „Man kann nicht immer Beifall klatschen, nur weil jemand von der eigenen Partei eine Wahl für sich entschieden hat.“ Die FDP habe in Thüringen bei der zurückliegenden Landtagswahl keinerlei Regierungsauftrag erhalten. Dass Kemmerich überhaupt zur Ministerpräsidentenwahl antrat, sei insofern schon Ausdruck von „Großkotzigkeit“ gewesen.

Der Vorsitzende der Liberalen Gesellschaft und frühere FDP-Landeschef Horst-Jürgen Lahmann macht Thomas Kemmerich dagegen nicht zum Vorwurf, den Coup mit Unterstützung der AfD gewagt zu haben. An dem Versuch, die linksgeführte Erfurter Koalition abzulösen, könne er nichts Ehrenrühriges erkennen, auch wenn die Stimmen der AfD „peinlich“ gewesen seien. Nach Lahmanns Überzeugung hat die FDP bundesweit „noch keine erfolgversprechende Strategie“ gegen die Rechtspartei entwickelt. Um ihr beizukommen, müssten die Probleme bearbeitet werden, die zum Erstarken der AfD geführt haben. Lahmann nennt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Flüchtlingspolitik: „Das ist der Acker, auf dem die AfD gedeiht.“

Vor drei Jahren hatte der PR-Berater Nicolas Scheidtweiler auf einem FDP-Landesparteitag für Kontroversen gesorgt, weil er langfristig eine Annäherung an die AfD nicht ausgeschlossen hatte. Er ging seinerzeit von einem Läuterungsprozess dieser Partei aus, der für die Zukunft Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnen würde. Wie sieht er das heute? Seine damaligen Prognosen seien so nicht eingetroffen, räumt Scheidtweiler ein. Vor allem im Osten habe sich die AfD radikalisiert. Sie sei deshalb „kein möglicher Partner der FDP“. Scheidtweiler: „Sozialismus und Nationalismus sind gleichermaßen aus Sicht eines Liberalen abzulehnen.“