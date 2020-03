Rolf Specht betreibt ein Unternehmen, das mehrere Seniorenresidenzen unterhält. (Christina Kuhaupt)

Der Bremer Heimbetreiber Rolf Specht appelliert an die Bremer Politik, Besuchsverbote für Alten- und Pflegeheime zu erlassen. Da bereits Schulen, Kindergärten und Kitas geschlossen werden, müssten auch Senioreneinrichtungen in den nächsten Wochen weitestgehend geschützt werden, sagt der 67-jährige. „Die Politik muss die pflegebedürftigen Senioren – sie sind eine extreme Risikogruppe - schützen.“ Specht fordert, dass auch das "dringend benötigte Personal geschützt" werden müsse. "Bayern und Nordrhein-Westfalen haben es vorgemacht, nun sollte Bremen mit einem Besuchsverbot sofort nachziehen.“

Specht betreibt mehrere Wohnanlagen für Senioren in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die stationär-ambulante Reha-Klinik am Sendesaal in Bremen und der ambulante Weser Pflegedienst mit Niederlassungen in Bremen, Bremerhaven, Stuhr und Cuxhaven sowie fünf Tagespflegeeinrichtungen. In seinen Wohnanlagen hat Specht schon ein weitgehenden Besuchsverbot erlassen. „Wir haben Angehörige gebeten, Besuche zu reduzieren.“