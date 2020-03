In Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten wird dringend Schutzausrüstung wie Masken benötigt. (Tom Weller /dpa)

Nach den Arztpraxen wenden sich nun auch Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste an die Öffentlichkeit und bitten dringend um Spenden für Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung: „Die Engpässe sind enorm. Täglich erreichen uns Anrufe aus Heimen und von Pflegediensten in Bremen und Bremerhaven. Die Lage ist deshalb kritisch und ernst, weil es um den Schutz der sogenannten Hochrisikogruppe geht, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus besonders gefährdet ist. Das sind alte und kranke Menschen, sie sind einem erhöhten Risiko für schwere Verläufe ausgesetzt.

Und es geht um den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Johanna Kaste, Bremer Landesbeauftragte des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Unter dem Dach des Verbands sind die privat-gewerblichen Pflegeanbieter organisiert, im Land Bremen sind dies laut Kaste etwa 120 Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste.

„Die Engpässe werden von Tag zu Tag kritischer. Wie die Arztpraxen warten auch Heime und Pflegedienste auf Lieferungen mit Schutzmaterial vom Bund an die Länder“, sagt die Landesbeauftragte. Vor dem Corona-Ausbruch hätten die Einrichtungen bei ihren Lieferanten bestellt, dort sei aber seit Wochen nichts mehr zu bekommen. Die Anbieter seien jetzt auf Lieferungen vom Bund angewiesen; niemand wisse aber, ob, wann und wie viel ankomme. Deshalb habe sich der Verband jetzt zu dem Aufruf entschlossen.

Appell an Unternehmen

„Unser Appell geht an Unternehmen, an große und kleine Betriebe, die zum Beispiel wegen der Corona-Krise ihren Betrieb einstellen mussten und noch Bestände wie Schutzmasken haben“, so Kaste. Dies könnten etwa Nagel- oder Tattoo-Studios und Gastronomiebetriebe oder Hotels sein. Neben dem einfachen Mund-Nasen-Schutz würden dringend die speziellen FFP2-Atemschutzmasken, Schutzkittel und -overalls sowie Desinfektionsmittel benötigt. Der Landesverband übernehme Koordination und Verteilung an die Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste, bei denen die Engpässe derzeit besonders kritisch seien. Wer spenden will, könne sich unter Telefon 0421 / 68 54 41 75 melden oder per E-Mail an bremen(at)bpa.de wenden.

Auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände (LAG FW), unter deren Dach die Diakonie, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Awo, der Paritätische und die Jüdische Gemeinde im Land Bremen organisiert sind, setzt laut ihrem Vorstandssprecher einen Notruf ab und bittet um Spenden: „Die Situation ist sehr angespannt“, betont Arnold Knigge. „Die Träger der Pflegeeinrichtungen benötigen ganz dringend Schutzausrüstung. Am Freitag hatten uns die Behörden gebeten, den jeweiligen Bedarf bis Montag aufzulisten und zu melden. Wir haben den Eindruck, dass die Bremer Behörden sehr bemüht sind, aber es hängt auch von den Lieferungen über den Bund ab, ob bei etwas ankommt.“ Spender können sich laut Knigge direkt an die LAG, Telefon 0421/14 62 94 40, wenden.