Bremer tauschen die Ringe gerne an Schnapsdaten. (Christina Kuhaupt)

Normalerweise ist der Montag traditionell ein eher unbeliebter Tag zum Heiraten. Aus diesem Grund bieten einige Standesämter an Montagen erst gar keine Trautermine an. Auch im Standesamt Bremen-Mitte ist das eigentlich der Fall. Um der Vorliebe vieler Brautpaare für eine Hochzeit an einem Schnapsdatum zu begegnen, werde am Montag, 9. September 2019 aber eine Ausnahme gemacht, heißt es aus dem Standesamt. Genutzt wird die Gelegenheit von neun Paaren. Auch der 19. September ist dieses Jahr als Hochzeitsdatum beliebt. 22 Trauungen sollen an diesem Tag in der Hollerallee vollzogen werden, damit sind die Trauzimmer ausgebucht.

In Bremen-Nord ist der Andrang verhaltener: Am 9. September lassen sich dort bislang lediglich zwei Paare trauen, am 19. September sind es sieben, nur wenig mehr als an einem gewöhnlichen Donnerstag. Allgemein ist der Donnerstag in Bremen ein beliebter und der Freitag der beliebteste Tag zum Heiraten. Dies hänge mit der Planung der Hochzeitsfeierlichkeiten zusammen, sagt Rose Gerdts-Schiffler, Pressesprecherin der Innenbehörde. Da zu Hochzeiten eingeladene Gäste zum Teil weitere Anreisen hätten, fänden die meisten Feiern an den Wochenenden statt.

Im vergangenen Jahr waren die Schnapsdaten bei den Bremer Brautpaaren weniger begehrt – und dass, obwohl der Sommer eigentlich die beliebteste Jahreszeit zum Heiraten ist. So ließen sich in Bremen-Mitte am 8. und 18. August jeweils lediglich sieben Paare trauen. In Bremen-Nord fiel die Zahl noch geringer aus. Am 8. August, einem Mittwoch, fanden vier Eheschließungen statt, am 18. August, einem Sonnabend, keine einzige. Hochkonjunktur herrschte hingegen am Freitag, 10. August: An diesem Tag wurden allein im Standesamt Bremen-Mitte 24 Paare getraut.

Kein Ansturm auf Trautermine in Oldenburg

In Oldenburg gab es in diesem Jahr keinen besonderen Ansturm auf Trautermine am 9. und 19. September. Zwar seien die vier am 9. September stattfindenden Trauungen viel für einen Montag, am 19. September fänden aber lediglich fünf Trauungen statt, was für einen Donnerstag nicht ungewöhnlich sei, so die Auskunft der Pressestelle der Stadt Oldenburg. Unabhängig vom Datum seien aber die nur an wenigen Sonnabenden im Jahr stattfindenden Trautermine im Oldenburger Schloss beliebt. Für das Jahr 2019 sind alle verbleibenden Termine belegt und auch die erste Hälfte des nächsten Jahres ist bereits ausgebucht. Besonders schnell vergeben seien dabei die Termine am 8. August 2020 gewesen. Wer aus Oldenburg kommt, eine Vorliebe für Schnapszahlen hat und noch in diesem Jahr im Schloss heiraten möchte, hat am 10. Oktober noch die Chance.

In Braunschweig stellt sich die Situation ähnlich wie in Bremen dar: Am 9. September werden sechs Paare den Bund der Ehe eingehen, ungewöhnliche viele für einen Montag. Noch beliebter ist auch hier allerdings der 19. September, an dem insgesamt fünfzehn Trauungen stattfinden werden.