Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht.

Schulen und Kitas im Notbetrieb, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 11, 13 und 15 Jahre).

Die Zeit ist gekommen für eine Bilanz: Was stellt die Corona-Zeit mit uns Familien an? Ohne es verklären zu wollen: Manches Erfreuliche ist dabei, manche Überraschung. Bei uns zum Beispiel in puncto Nahrungsaufnahme. Seit die Familie immer zum Mittag zusammensitze, gebe es endlich jeden Tag etwas Genießbares zu essen, sagte neulich unsere Älteste. Sie hat gewisse Gourmet-Neigungen, umso mehr verblüffte uns diese Bemerkung.

Mehr zum Thema Corona-Tagebuch - Tag 49 Zur Ehrenrettung des Schlauchboots Warum es ungerecht wäre, luftgefüllte Wasserfahrzeuge jetzt unter Generalverdacht zu stellen - und ... mehr »

Auch bekommt die Familie etwas plötzlich viel besser hin, das früher eher in Ausnahmefällen gelang: tatsächlich ein passables Tischgespräch zu führen. Das kommt davon, wenn man jeden Tag üben kann und nicht nur höchstens zweimal die Woche. So nähern wir uns der Maxime des Erasmus von Rotterdam an: „Beim Mahl soll man heiter sein, nicht ausgelassen.“

Zu den allgemeinen Begleiterscheinungen der Pandemie gehört, dass sich die Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem verschoben haben. Jeden Tag lassen wir die lieben Kollegen per Videokonferenz in unsere Wohn-, Arbeits- oder gar Schlafzimmer blicken. Nichts hätte diese Zäsur so deutlich machen können wie das Foto, das Olaf Scholz von seinem Balkon twitterte. Das war im März, Olaf Scholz war erkältet und blieb sicherheitshalber im Homeoffice. Es handelte sich um ein ganz unspektakuläres Foto: Im Vordergrund auf einem Gartentisch ein aufgeklappter Computer, daneben eine Brille und ein Kaffeebecher, im Hintergrund noch unbelaubte Bäume. Aber gehört sich das eigentlich? Dass wir auf den Balkon von Olaf Scholz plieren? An dieser Stelle verabschiedet sich meine Familie wieder in die Privatheit. Bleiben Sie gesund!

Damit endet diese Kolumne.