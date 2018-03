Wegen des zuletzt kühlen Wetters beginnt die Spargelsaison in diesem Jahr erst in zwei Wochen. Auf beheizten Feldern wird allerdings schon der erste Spargel geerntet. (dpa)

Für viele Bremer gehört er mittlerweile fest zum Ostermenü: der Spargel. Und wer in den vergangenen Tagen über Wochenmärkte schlenderte, konnte ihn bei vielen Händlern schon entdecken. Aber: Spargel aus Bremen gab es dabei nicht zu kaufen. „Die Triebe an den Wurzeln fangen erst bei zwölf Grad im Boden an auszutreiben", sagt Hajo Kaemena, der mit seiner Frau Bea in Oberneuland auf seinem Hof den einzigen Bremer Spargelanbau betreibt. Bei zuletzt frostigen Temperaturen ist an Spargelverkauf noch nicht zu denken. Möglich sei ein Saisonstart in etwa zwei Wochen, glaubt Kaemena und fügt an: "Dafür braucht es jetzt aber vor allem Sonne." Der Anfangspreis werde dann um die 17 Euro liegen. In der Saison koste ein Kilo dann etwa Euro.

Also gibt es keinen Spargel zum Osterfest? Wer sich auf dem Wochenmarkt am Domshof umsah, bekam einen anderen Eindruck. Trotz vier Grad und Nieselregen boten fast alle Obst- und Gemüsehändler seit Mitte der Woche den weißen Spargel an. Die Preise variieren dabei so stark wie Herkunft und Anbau. In Plastik verpackter Spargel aus Peru ist für 9,90 Euro pro Kilo erhältlich. Zwei der sechs Händler auf dem Domshof verkaufen griechischen Spargel mit einem Kilopreis von 12,99 Euro. Der erste heimische Spargel setzt sich preislich von den Importen deutlich ab: 25 Euro kostet das Kilo.

„Entweder man greift tief in die Tasche, oder man muss warten“, sagt Standinhaber Michael Krause. Seine Erfahrung: „Wer zu Ostern Spargel haben möchte, der kauft den deutschen Spargel. Die Qualität des guten Bodens schmeckt man da heraus.“ Anders sieht das Esra Adiyavuz, die am Stand ihrer Mutter deutschen und peruanischen Spargel anbietet. „Die Kunden, die vom Preis des deutschen Spargels abgeschreckt sind, kaufen dann den aus Peru.“

Sowohl Krause als auch Adiyavuz bieten den bei den Händlern umstrittenen deutschen Heizspargel an. Mittels Heizwasser, das durch Rohre im Boden unter die Spargelwurzeln geleitet wird, sei es möglich, zu jeder Jahreszeit Spargel zu ernten, erklärt Hajo Kaemena. Dabei würde schon allein der Einsatz von Folien das Wachstum ohnehin um zwei bis drei Wochen verfrühen. Den Folienanbau sieht Kaemena zwar kritisch. Um mit der Konkurrenz mithalten zu können, sei er jedoch gezwungen, auch auf seinen Feldern Folien einzusetzen.

Ohne Hilfsmittel wie Folien oder Warmwasserleitungen beginnt die Spargel-Saison je nach Wetter meist Mitte April und endet traditionell am 24. Juni. „Wenn die Natur so weit ist, sind die Leute aber meist schon satt“, sagt Kaemena. Er kritisiert die sich immer mehr verfrühende Verfügbarkeit von saisonalen Produkten.

Gekauft werde der Spargel, da sind sich alle Händler einig, allerdings noch wenig. „Bei dem Wetter hat man einfach keinen Appetit auf Spargel“, sagt Sonja Hoberg vom Obst- und Gemüsestand Klaus Schreimel.