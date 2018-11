Werner Kalle von den Vinzenz-Brüdern in der Johannes Oase hilft auch beim Wäschewaschen. (Frank Thomas Koch)

Sie geben einsam und mittellos Verstorbenen das letzte Geleit, versorgen Wohnungslose mit dem Nötigsten und helfen Flüchtlingen in Bremen Fuß zu fassen: die Vinzenz-Brüder. Die katholische Gemeinschaft blickt in diesem Jahr auf eine 160-jährige Geschichte in Bremen zurück, ist aber kein Orden, erklärt ihr Vorsitzender Werner Kalle.

Verstirbt ein Mitglied der Propsteigemeinde St. Johann und sind keine Angehörigen auszumachen, sind es die Vinzenz-Brüder, die zur Beerdigung kommen. „Wir möchten der verstorbenen Person eine würdevolle Beisetzung bereiten“, erklärt Werner Kalle. Die Ehrenamtlichen begleiten den Diakon auf seinem Weg zur Grabstelle, hören seiner Trauerrede zu und sprechen ein gemeinsames Gebet, bevor die Urne in die Tiefe der letzten Ruhestätte hinabgelassen wird.

Im Amtsdeutsch heißen diese Termine „Sozialbestattung“ und nicht immer lässt sich die Lebensgeschichte der Person in Erfahrung bringen, die auf diese Art und Weise beigesetzt wird. Sie waren arm, es gibt niemanden, der für die Beerdigungskosten aufkommen kann und sie waren Mitglied der St. Johann-Gemeinde. So viel ist bekannt, wenn die Meldung über einen solchen Todesfall eingeht. Mehr nicht. Dann beginnt der Diakon mit der Spurensuche, sagt Kalle. „Er spricht zum Beispiel mit Nachbarn, um zu erfahren, was es für ein Mensch war.“ Aber selbst das ist nicht immer möglich. Wem die Vinzenz-Brüder das letzte Geleit geben, der hatte zu Lebzeiten meist gar keine feste Adresse, sondern hat auf der Straße gelebt, berichtet er.

1858 in Bremen gegründet, sind die Mitglieder der katholischen Vinzenz-Konferenz fester Bestandteil der innerkirchlichen Sozialarbeit. Sie begrüßen neu zugezogene Katholiken in Bremen oder besuchen Hochbetagte, um Kommunion zu erteilen. Davon abgesehen setzen sie sich aber auch für die ein, die am Rande der Gesellschaft stehen. Sie haben ein Flüchtlingscafé ins Leben gerufen, erzählt Kalle und gemeinsam mit der Caritas betreuen er und einige andere Vinzenz-Brüder, die 2016 gegründete Johannis-Oase. In der Anlaufstelle können Obdachlose duschen, ihre Wäsche waschen und finden jemanden, der ihnen zuhört.

Werner Kalle ist regelmäßig vor Ort. Er teilt Handtücher und Hygieneartikel aus, hilft bei der Bedienung von Waschmaschine und Trockner und wenn dann einen Moment lang Ruhe einkehrt, sucht er bei Kaffee und Keksen das Gespräch mit den Besuchern. Es sind vor allem die einfachen Alltagsdinge, die an ihn herangetragen werden und für die Werner Kalle dann eine Lösung sucht. Im Laufe der Jahre ist so ein Netzwerk der Unterstützung entstanden. Werner Kalle hat jemanden an Land gezogen, der sich selbst das Haareschneiden beigebracht hat und die Vinzenz-Brüder haben ihn auf Kosten der Gemeinde mit einem „Profi-Koffer“ ausgestattet, wie Kalle sagt. Der Bedarf sei groß. „Wenn der ‚Friseur‘ kommt, ist es immer voll in der Johannis-Oase“, berichtet der 67-Jährige Auch zwei Ärzte hat er mit ins Boot geholt, die Bedürftige kostenlos behandeln und wer eine Sehschwäche hat, dem besorgt Werner Kalle eine Brille.

Die Idee für das Brillen-Projekt hat er sich bei den Paderborner Vinzenz-Brüdern abgeschaut, denn die Gemeinschaft ist bundesweit aktiv und darüber hinaus auch in anderen Ländern vertreten. „Ich habe mich aufgemacht und einen Optiker gefunden, der bereit war, uns zu helfen. Allein in diesem Jahr hat er uns schon acht Brillen geschenkt“, erzählt Werner Kalle über den hilfsbereiten Bremer Unternehmer. Zum Aussuchen und Anpassen kommt er immer mit. „Das Gestell ist dann nicht die neueste Mode, aber es findet sich immer etwas“, sagt Kalle.

Wer meint, in Deutschland sorge doch das staatliche Hilfesystem für Menschen in Not, den konfrontiert der Vorsitzende der Vinzenz-Konferenz mit der Lebensrealität von Wohnungslosen: „Wer zu uns in die Johannis-Oase kommt, lebt nicht grundlos auf der Straße“, sagt er mit Nachdruck. Die Menschen, die die Einrichtung aufsuchten, hätten oftmals geradezu Phobien entwickelt, gegen Ämter, Anhörungen, Anträge und alles was nur im Entferntesten damit zu tun habe. „Ich kenne viele, die ein Amtsgebäude niemals betreten würden.“

Im Extremfall mieden diese Menschen jeglichen Kontakt zu anderen – sogar zu denen, die sich das Helfen zur Aufgabe gemacht haben. „Das geht soweit, dass mancher nur nachts zum Trinkwasserbrunnen kommt, um sich dort frisch zu machen und seine Wäsche zu waschen“, berichtet Kalle von seinen Erfahrungen. Der Brunnen im Schnoorviertel geht ebenfalls auf die Initiative der Vinzenz-Gemeinschaft zurück.

Im Laufe der Jahre hat Werner Kalle viel über die Lebenssituation von Obdachlosen gelernt und im Vergleich zu früher, sagt er, sei ihm aufgefallen, dass die Zahl der psychisch Erkrankten unter ihnen s. Für ihn und die anderen Helfer sei das eine große Herausforderung. Wie mit Menschen umgehen, die scheinbar grundlos laut werden oder mit Worten nicht zu erreichen sind und fortwährend wirr vor sich hin reden? „Wir holen uns inzwischen fachlichen Rat von einer Psychologin, die sich mit dieser Thematik auskennt“, sagt Kalle.

Über Dinge, die ihn selbst beschäftigen, tauscht er sich mit den anderen Ehrenamtlichen bei den Treffen der Vinzenz-Konferenz aus. Ein Mal im Monat kommen sie zusammen und reden über alles was sie bewegt und was künftig ansteht. Dass das heute noch so sein würde, war nicht immer klar. Das 160-jährige Jubiläum hätten sie beinahe nicht erreicht – vor einigen Jahren stand die Gemeinschaft kurz vor dem Aus. „Zu dieser Zeit bestand unsere Aufgabe hauptsächlich darin, Besuchsdienste bei Gemeindemitgliedern zu machen und irgendwann war da einfach die Luft raus“, räumt Kalle ein. Eine gemeinsame Zeit im Kloster brachte sie wieder zusammen. Mit der Johannis-Oase, dem Trinkwasserbrunnen und dem Flüchtlingscafé haben sie Projekte für sich entdeckt, die auch ihrem Kreis einen neuen Sinn gegeben haben. „In der Stille des Klosters haben wir uns neu gefunden“, sagt der Vorsitzende.