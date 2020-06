Seit 2013 sind die Hells Angels in Bremen verboten. (Max Polonyi)

Niederlage vor Gericht für die „Hells Angels MC Bremen“ . Der Verein scheiterte mit einer Klage gegen das Verbot des Vereins von 2013 vor dem Oberverwaltungsgericht Bremen. Das Gericht lehnte die Klage ab, weil der Verein, in dessen Name geklagt worden war, sich zu dem Zeitpunkt bereits selbst aufgelöst hatte.

Am 5. Juni 2013 hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Auflösung des Vereins Hells Angels bekannt gegeben. Der Verein verfolge „vornehmlich eine Gebiets- und Machtentfaltung auf kriminellem Sektor“. Vorausgegangen waren dem mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen mit dem ebenfalls verbotenen „Mongols MC Bremen“. Im April 2013 war dabei einer der Rocker lebensgefährlich verletzt worden.

Das Vereinsverbot ging mit einer groß angelegten Polizeiaktion in Bremen und Niedersachsen einher, an der rund 500 Beamte beteiligt waren. Zeitgleich wurden in beiden Bundesländern 17 Wohnungen und andere Objekte von Mitgliedern der Rocker-Gruppierung durchsucht. Dabei wurden Schlagwaffen, Stichwaffen, Gas- und Signalwaffen, Pfefferspray, Anabolika, Kutten, Datenträger sowie Bargeld beschlagnahmt.