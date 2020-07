1947 in den USA gegründet, in Bremen verboten: die „Hells Angels“ in typischer Pose auf ihren Motorrädern. (Arne Dedert/DPA)

Auf dem Friedhof Walle könnte es am Donnerstagmittag vorbei sein mit der Stille. Dutzende hubraumstarke Motorräder, hochpreisige Autos und deren muskelbepackte und tätowierte Besitzer werden für ungewohnte Szenen sorgen: Die „Hells Angels“ tragen dann eines ihrer bekanntesten Mitglieder zu Grabe. Rainer Kopperschmidt gründete 1973 den ersten Ableger der „Hells Angels“ in Deutschland, das sogenannte Charter Hamburg. Am 29. Juni ist er in Bremen gestorben, einen Tag nach seinem 69. Geburtstag.

Andree Pröhl, früherer Präsident des seit sieben Jahren verbotenen Bremer Charters, bemüht sich, im Vorfeld jede Dramatik und Aufregung zu vermeiden. „Wir wollen keinen Stress, das wäre respektlos gegenüber der Familie von Rainer Kopperschmidt“, betont er gegenüber dem WESER-KURIER. Und selbstverständlich halte man sich an die Corona-Verordnung, die maximal 400 Trauergäste zulasse. „Aber natürlich würden sonst wesentlich mehr Brüder kommen, vermutlich um die Tausend.“

Kein Motorradkorso

Mehrere Hundert können es nun also werden, darunter auch „Hells Angels“ aus dem Ausland. „Da kommen dann eben zwei oder drei statt 30“, erläutert Pröhl, der in Delmenhorst lebt. Dort, wo auch das aus Bremen vertriebene Charter „West Side“ weiter existiert. Ungewiss sei, ob Deutschlands bekanntester Rocker, der Hannoveraner „Hells-Angels“-Präsident Frank Hanebuth, dabei sein wird. Wie die Höllenengel anreisen, bleibt laut Pröhl jedem selbst überlassen. Einen großen Motorradkorso zu Ehren des Verstorbenen werde es jedenfalls nicht geben. „So etwas geht nicht in dieser Zeit“, sagt der frühere Rocker-Boss. Im vorigen August kamen noch 500 Rocker auf ihren Maschinen zur Beerdigung eines Höllenengels nach Rotenburg (Wümme) – und regelten dort für ihren Korso auch gleich den Verkehr.

In Bremen sind laut Umweltbetrieb, der auch für die Friedhöfe zuständig ist, eineinviertel Stunden inklusive Vor- und Nachbereitungszeit für Trauerfeiern üblich. „In seltenen Fällen werden auch zwei Zeiten gebucht, zum Beispiel bei aufwendigen Dekorationen.“ Da die Höllenengel ihre verblichenen Member, also Mitglieder, meist sehr aufwendig zu Grabe tragen, könnte es am Donnerstag in Walle also etwas länger dauern.

Die Bremer Polizei geht zwar davon aus, dass sich die Rocker „an die gesetzlichen Vorgaben halten, um die Trauerfeier in Ruhe durchführen zu können“. Doch man will nichts dem Zufall überlassen: „Unter Führung eines Ständigen Polizeiführers werden verschiedene Polizeikräfte vorgehalten, die lageangepasst für verschiedene Szenarien eingesetzt werden“, erklärt Pressesprecher Nils Matthiesen gegenüber dem WESER-KURIER. Dazu werde man sich „mit speziellen Dienststellen in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein abstimmen“. Die Polizei fahre weiterhin die „Null-Toleranz-Strategie“. Es habe bereits Gefährderansprachen an die verantwortlichen Anführer der „Hells Angels“ gegeben – und vermutlich war auch Pröhl einer der Adressaten. Seit dem Verbot des Bremer Charters im April 2013 gilt hier ein „Kutten-Verbot“: Die „Hells Angels“ dürfen also die Lederwesten mit ihrem Abzeichen nicht öffentlich tragen. „Verstöße werden entsprechend geahndet“, sagt Matthiesen. Andree Pröhl: „Das ist geltendes Recht, daran haben wir uns zu halten.“ Allerdings ziert der geflügelte Totenkopf – von den „Hells Angels“ sogar als eingetragenes Markenzeichen geschützt – als Lackierung auch den Tank von mancher Rocker-Harley.

Und nicht nur der berühmt-berüchtigte Totenkopf ist von der Bremer Verbotsverfügung betroffen, sondern alles, was Nähe zu den „Hells Angels“ demonstriert: etwa ein „Support 81“-Aufkleber oder der Schriftzug „Big Red Machine“. Dahinter verbirgt sich die Vermarktungsorganisation der Rocker, die alles Mögliche an Fans der Truppe verkauft: T-Shirts, Halstücher, Sonnenbrillen, Baseball-Caps, ja sogar Strampelanzüge für Baby-Biker. Das Vereinsverbot der Bremer „Hells Angels“ war erst im Juni durch das Oberverwaltungsgericht Bremen bestätigt worden. Zwölf Mitglieder des Charters hatten dagegen geklagt – allerdings hatten sie auch selbst den Club kurz vor Inkrafttreten des absehbaren Verbots aus taktischen Gründen selbst aufgelöst. Da sie nicht als Einzelpersonen, sondern ausdrücklich für ihren Club geklagt hatten, entfiel die Grundlage ihrer Klage.

Anwohner gegen Bordell

In Walle, wo die einstige Rotlichtgröße Kopperschmidt nun bestattet werden soll, versuchten die „Hells Angels“ zuletzt 2016, mit einem Clubhaus in einem Parzellengebiet wieder Fuß zu fassen. Ihr altes Clubhaus am Dobben mussten sie mit dem Verbot räumen, inzwischen steht hier ein Neubau mit Wohnungen. Ein neues Clubhaus der Rocker im ehemaligen Imbiss „Parzelle Eins“ – den hatten sie schon kräftig umgebaut – verhinderte jedoch im Februar 2017 eine Verfügung der Baubehörde. Danach darf das ­Gebäude ausschließlich als Imbissstube, nicht aber als Clubhaus oder Vereinsheim genutzt werden. Bei jedem Verstoß gegen diese Verfügung droht eine vierstellige Geldbuße. Damit ist der Bau für die Rocker wertlos geworden.

In Bremen war es zuletzt recht ruhig geworden um die Rocker, die ja mit dem Verbot nicht verschwunden sind. „Strafrechtliche Ermittlungen gegen ,Hells Angels‘ bewegen sich für den Bereich Bremen auf einem niedrigen Niveau“, sagt auch Polizeisprecher Matthiesen. Für Aufregung sorgte zuletzt das Großbordell „Eros 69“ in der Duckwitzstraße, gegen dessen Eröffnung sich eine Anwohnerinitiative ebenso vehement wie erfolglos wehrte. Inhaberin des Lustbetriebs ist Martina Pröhl, die Ehefrau von Andree Pröhl.

In den 70er- und 80er-Jahren war Hamburg im Fokus der „Hells Angels“: Die Motorradgang terrorisierte damals die Kiez-Wirte auf der Reeperbahn. Überfallartig tauchten die Rocker in den Lokalen auf und demolierten unter anderem die Einrichtung – solange, bis die Inhaber eine „Wegbleibprämie“ dafür zahlten, die sie vor solchen Besuchen schützte. Kopperschmidt und sein 2017 verstorbener Vize-Präsident der Hamburger Höllenengel, Mario Amtmann, kamen zumeist mit milden Strafen davon. Sie bauten die Macht der Rocker im Rotlichtviertel auf und aus – bis der Club 1983 nach einer Großrazzia verboten wurde.

Zur Sache

Der größte und älteste Motorradclub der Welt

In der Rockerszene sind sie eine Institution: Die „Hells Angels“ sind der mit Abstand größte, älteste und bekannteste Motorradclub der Welt – und heute mit 467 Ablegern („Charters“) in 59 Staaten eine Art globaler Konzern. Die Keimzelle, das Charter Berdoo im kalifornischen San Bernardino, wurde im März 1947 von ehemaligen Angehörigen der US-Airforce gegründet. In den 1960er-Jahren expandierte der Club zunächst in den USA, dann auch jenseits der Grenzen. Das erste europäische Charter wurde 1969 in London gegründet, 1973 entstand in Hamburg der erste deutsche Ableger. Inzwischen gibt es allein in Deutschland 89 Charter. Immer wieder waren die „Hells Angels“ in kriminelle Machenschaften wie Prostitution, Schutzgelderpressung, Drogen- und Waffenhandel verwickelt. Zudem gab es blutige Machtkämpfe mit konkurrierenden MC, etwa den „Bandidos“ oder den „Mongols“ in Bremen.