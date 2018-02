Symbolbild (Sarah Rauch)

Bei einem Unfall in Hemelingen ist ein neun Jahre alter Junge am Mittwochabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte das Kind mit seiner Mutter und einem Freund gegen 17.30 Uhr die Straße Mahndorfer Bahnhof überqueren. Während die Mutter und der Freund am Straßenrand warteten, trat der Neunjährige überraschend auf die Straße und wurde vom Auto eines 71 Jahre alten Mannes erfasst. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr musste für die Unfallaufnahme kurzfristig über einen Supermarkt-Parkplatz umgeleitet werden. (wk)