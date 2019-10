Hemelinger Revierleiter geht in Pension

In Hemelingen, in "seinem" Revier, fühlt sich Dieter Oehlschläger zuhause. Nun verabschiedet sich der Netzwerker seines Stadtteils in den Ruhestand. (Christina Kuhaupt)

Zweimal brauchte Dieter Oehlschläger Nachschlag, zweimal zögerte der 65-Jährige seinen Ruhestand hinaus. Ende Oktober ist nun aber endgültig Schluss für den Hemelinger Revierleiter, der in seiner Funktion als Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Bremen viele Auseinandersetzungen mit der Politik für eine bessere Ausstattung der Beamten geführt hat.

Als seine größten Erfolge als Gewerkschafter zählt Oehlschläger das Abschaffen des mittleren Dienstes bei der Polizei, das Verankern des sogenannten finalen Rettungsschusses im Bremischen Polizeigesetz und das Ausrüsten aller Polizisten mit ballistischen Schutzwesten auf.

Interne Zwistigkeiten hatten den in Platjenwerbe geborenen und damaligen Dienststellenleiter des Polizeigewahrsams im Ostertorsteinweg Mitte der 1990er-Jahre in das Amt des Gewerkschafters gebracht. Der Grund für die Querelen in der Interessenvertretung waren zwei Vorstandsmitglieder, die sich beharkten und unterschiedlichen Fraktionen in der Bürgerschaft angehörten. Die Konsequenz: Der gesamte Vorstand der Gewerkschaft der Polizei trat zurück und nun sollte ein Unverdächtiger, wie Oehlschläger sagt, in das Amt des Vorstandschefs gehievt werden.

„Im Dezember 1996 wurde ich als kommissarischer Vorstand gewählt.“ Eine Wahl, die im Februar 1997 auf der Delegiertenversammlung bestätigt wurde. „Ich habe schnell gemerkt, dass ich das weiter machen will“, sagt Oehlschläger. Oft habe er vorher im Streifenwagen gesessen und gedacht: „Einmal möchte ich dem Verantwortlichen die Meinung sagen.“

Heftige Auseinandersetzungen mit Henning Scherf

Das konnte er in seinem Amt dann tatsächlich. Es gab zum Teil heftige Auseinandersetzungen mit dem damaligen Innensenator Ralf Borttscheller (CDU) und Bürgermeister Henning Scherf (SPD). „Mit Henning Scherf habe ich mich schon sehr gezofft“, erinnert sich Oehlschläger. Das war in einer Zeit, in der das Weihnachtsgeld für die Polizei gestrichen und es die Abkehr von der 38,5-Stunden-Woche gab. Die Personaldecke wurde dagegen dünner, während sich die Überstundenanzahl erhöhte.

Einen Groll habe er aber trotz des manchmal rauen Tons nie gehegt, sagt Oehlschläger, der ein knappes Jahr als Personenschützer des deutschen Botschafters in Straßburg gearbeitet hatte. „Das eine ist die Funktion der Rolle, die man spielt, das andere der Mensch.“ Hinterher sei für ihn immer alles gut gewesen. „Man darf den Menschen nicht aus den Augen verlieren“, ist er überzeugt.

In seine Amtszeit als Gewerkschafter fällt die Novelle des Polizeigesetzes von 2001, mit dem der sogenannte finale Rettungsschuss, also ein tödlicher Schuss zur Abwehr von Gefahr, auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt wurde. Von der Novellierung erhoffte sich die Gewerkschaft eine klarere Rechtsgrundlage für Polizisten, die in eine solche Lage geraten.

Es gab auch kritische Momente, in denen, wenn nicht Zweifel an seiner Arbeit, zumindest großes Unverständnis für das Verhalten der Menschen in Oehlschläger aufkamen. „Der 6. Mai 1980 war ein einschneidendes Erlebnis“, sagt er. An diesem Tag sollten im Weserstadion Bundeswehrrekruten vereidigt werden – es kam zu schweren Krawallen. „Das war Bürgerkrieg“, erinnert sich Oehlschläger. „Da war ich als junger Polizist kurz davor, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.“ Er stand damals nach eigenen Angaben hinter einem Tor, das von Demonstranten bestürmt wurde, Molotow-Cocktails flogen, die die Kollegen des damals 26-Jährigen trafen. „Zum Glück blieben die ohne Verletzungen. Man mag gar nicht daran denken, wenn das weiter eskaliert wäre...“ Noch heute ist ihm das Verhalten der Demonstranten unverständlich. „Eigentlich waren es nicht die 200 Chaoten, sondern die Masse, die dahinter stand, und zwischen der sich die Unruhestifter immer wieder verstecken konnten.“

Ernsthaft gezweifelt habe er aber nie an seiner Berufswahl. „Es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, gerade mit der Truppe in Hemelingen.“ Seit 2009 ist Oehlschläger Revierleiter in Hemelingen und hat sich im Stadtteil den Ruf eines Netzwerkers erarbeitet. Nun soll aber endgültig Schluss sein. „Jetzt darf ich nicht mehr verlängern, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem was Anderes kommen muss.“