Wegen Bauarbeiten ist der Hemelinger Tunnel bis zum 29.Juli gesperrt. (Christina Kuhaupt)

Wegen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Am Hemelinger Tunnel und den Autobahnanschlussstellen Industriehäfen (A 27) und Arsten (A 1) müssen Auto- und Motorradfahrer aktuell mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Darauf weist die Verkehrsmanagementzentrale des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) hin. Die Arbeiten an der Abfahrt Industriehäfen, Fahrtrichtung Hannover, beginnen an diesem Freitag um zwölf Uhr und dauern voraussichtlich bis Montagmorgen, sechs Uhr. Der Hemelinger Tunnel wird an diesem Freitag ab 22 Uhr bis Montag, 29. Juli, fünf Uhr gesperrt.

Der vierte und letzte Bauabschnitt an der Anschlussstelle Arsten wird voraussichtlich noch bis Donnerstag, 18. Juli, in Arbeit sein und Umleitungen erforderlich machen. Im Anschluss daran wird bereits die Fahrbahnsanierung der A1-Anschlussstelle Hemelingen, vom 22. bis voraussichtlich 28. Juli, angekündigt. An diesem Freitag um zwölf Uhr geht es los: An der Anschlussstelle Industriehäfen wird die Auffahrt auf die A 27 aus Richtung Worpswede/Ritterhude kommend in Fahrtrichtung Hannover komplett gesperrt, um Mängel zu beheben. Umleitungen sind ausgeschildert und führen laut ASV über die Anschlussstelle Ihlpohl – das betrifft auch die Sperrung der Abfahrt Worpswede/Ritterhude aus Richtung Cuxhaven.

Tunnel schließt um 22 Uhr

Am Abend desselben Tages beginnt die Sperrung des Hemelinger Tunnels für den Kraftverkehr wegen dringend notwendiger Wartungs- und Nachrüstungsarbeiten, wie das ASV mitteilt. Um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, „wurden die Arbeiten gezielt in die Ferienzeit gelegt“, heißt es in der Ankündigung des ASV. Dessen Sprecher Martin Stellmann geht davon aus, dass dort in dieser Zeit die Verkehrsbelastung um rund 30 Prozent zurückgehe. Die durchschnittliche tägliche Kraftfahrzeugverkehrsstärke im Bereich des Tunnels liegt laut Daten des Verkehrssenators von 2012 bei 16 200 Fahrzeugen, davon 9,7 Prozent Lastwagen. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen von den Einschränkungen.

Mehr zum Thema Bauarbeiten bis zum 29. Juli Hemelinger Tunnel ab Freitag voll gesperrt Die Ferienzeit ist auch immer die Zeit für Straßenbauarbeiten: Ab dem kommenden Freitag wird der ... mehr »

Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum Montag, 29. Juli, fünf Uhr dauern. Die Baukosten werden mit rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Zu den Arbeiten zählen die Asphalterneuerung im Rampenbereich und die Wandbeschichtung des tief im Grundwasser stehenden Tunnels. „Da müssen Abplatzungen ausgebessert werden“, erläutert Stellmann. „Am Ende kommen noch neue Markierungen hinzu.“ Zunächst aber soll der Brandschutz mit neuen Deckenverkleidungen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Dazu gehören eine neue Druckanlage für die Löschwassereinspeisung und mehr Löschwasserentnahmestellen. Auch hier sind Umleitungen ausgeschildert. Die sollen vor allem Lastwagen „weiträumig auf leistungsfähige Straßen“ führen, so Stellmann. In der Tunnel-Umgebung wird der Verkehr über Pfalzburger, Mahler-, Hastedter Heer- und Sebaldsbrücker Heerstraße geführt.

Arbeiten dauern zehn Wochen

Insgesamt 2,1 Millionen Euro wird die Fahrbahnsanierung der A 1-Anschlussstelle Arsten den Bund kosten: Rund 50 000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht werden erneuert, 15 000 Meter Fahrbahnmarkierung erneuert, hat das ASV errechnet. Die Arbeiten dauern etwa zehn Wochen, der vierte und letzte Bauabschnitt soll am Donnerstag, 18. Juli, beendet sein. Bis dahin ist die Abfahrt von Osnabrück aus in Richtung Innenstadt gesperrt, eine Umleitung führt über Hemelingen. Von Weyhe aus ist die Auffahrt auf die A 1 in Richtung Hamburg gesperrt, die Umleitung führt durch die Anschlussstelle. Zudem ist eine Fahrspur des Autobahnzubringers Arsten (B 6n) in Richtung Innenstadt gesperrt.

Sobald die Baustelle in Arsten abgeschlossen ist, beginnt die Fahrbahnsanierung der Anschlussstelle Hemelingen, die in sechs Abschnitte eingeteilt ist und voraussichtlich von Montag, 22. Juli, bis Sonnabend, 31. August, dauern wird. Zunächst wird die Auffahrt auf die A 1 in Richtung Osnabrück gesperrt, aus Hamburger Richtung ist der Gewerbepark Hansalinie zunächst über Arsten zu erreichen. Ab dem 29. Juli ist die Auffahrt aus Richtung Gewerbepark Richtung Osnabrück gesperrt, es wird über Hemelingen umgeleitet.

Im dritten Bauabschnitt, ab 5. August, ist die Abfahrt Hemelingen aus Osnabrücker Richtung gesperrt, die Umleitung führt über das Bremer Kreuz. Zehn Tage später, bis voraussichtlich 18. August, ist die Auffahrt aus der Innenstadt in Richtung Hamburg dicht, umgeleitet wird über Arsten.