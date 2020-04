Vor ihm ist kein Kirchturm sicher: Mehr als 150 hat Hendrik Hopfenblatt schon bestiegen, sich über 400 Glocken angesehen – und seine Besuche unter seinem Spitznamen „Glocken-Henry“ auf einem eigenen Youtube-Kanal in Bild und Ton dokumentiert. „Glocken haben so eine positive Aura“, erklärt der 16-jährige Schüler seine Leidenschaft für alte Glocken. Vor allem von ihrem Klang, den er als wohlig-warm und beruhigend empfindet, kann der Findorffer nicht genug bekommen.

Besonders dem seiner Lieblingsglocke, zu der er schon zwei Mal heraufgestiegen ist: Es ist die kleinste der drei historisch wertvollen Glocken im Turm der St.-Jürgen-Kirche in Lilienthal. „Glocken-Henry“ ist in der Nähe aufgewachsen. Seine Eltern, die ihn bei seinem Hobby unterstützen, haben in dieser kleinen Dorfkirche geheiratet.

Mit einem Gummi-Hammer bringt Hendrik Hopfenblatt die fast 900 Jahre alte Glocke, die wegen ihrer Form auch Zuckerhutglocke genannt wird, zum Schwingen und hält sein Ohr ganz nah an sie heran. Er habe ein sehr gutes Gehör, könne sämtliche Halbtöne präzise erkennen, verrät der junge Glockenkenner selbstbewusst und hat sofort die Daten und Fakten zur kleinsten Glocke in Sankt Jürgen parat. Die im Durchmesser nur 65,2 Zentimeter große und etwa 170 Kilogramm schwere Bronzeglocke soll einst die Menschen vor drohenden Gefahren gewarnt haben, berichtet der 16-Jährige über Fakten und aus der Historie.

Den Gummi-Hammer immer dabei

Den Gummi-Hammer hat Hendrik Hopfenblatt immer dabei, wenn er einen Kirchturm besteigt. Ebenso Papier, Stift, seine Kamera und einen Baustellenstrahler, „damit ich sie richtig gut ausleuchten kann“, erzählt der Bremer. Er ist halt Perfektionist, was sein Hobby betrifft.

Nach eigener Aussage plant er dafür auch „sehr viel Zeit“ ein, nicht nur für den Ortstermin, sondern vor allem für die Pflege der Datenbank seines öffentlichen Videoportals, auf das die Menschen mit dem gleichen speziellen Interesse ebenso wie Kirchengemeinden oder Laien zugreifen können. „Ich bin ziemlich der einzige Glockenfreund, der nicht nach der Größe geht, mich interessiert das Alter“, betont er.

Der spannendste Moment ist nach seiner Ansicht, wenn man nach dem Aufstieg die Glocke gesehen habe, wisse, wann sie gegossen wurde und dann endlich der Klöppel angeschlagen werde: „Wenn man sie hört, wie sie klingt, jede Glocke klingt einzigartig“, gerät „Glocken-Henry“ ins Schwärmen.

Anfangs hat Hendrik Hopfenblatt nur die Kirchen um seinen ehemaligen Wohnort Worphausen in den Landkreisen Osterholz, Cuxhaven und Rotenburg/Wümme abgeklappert, die Kirchtürme bestiegen und die Glocken fotografiert. Außerdem Informationen aus dem Kirchengemeinden dazu gesammelt, Fachliteratur gewälzt und sich mit anderen Glockenfreunden ausgetauscht. „Vieles eignet man sich selbst an, halt wie andere in der Musik Bands kennen“, sagt er.

Inzwischen hat Hendrik Hopfenblatt in der ganzen Region Nordwest und darüber hinaus unzählige Kirchen besucht. Dafür steigt er nun auf sein Motorrad oder in Bus oder Bahn, bucht bei weiten Entfernungen auch eine Hotelübernachtung. Vorher fragt er in den Kirchengemeinden um Erlaubnis. „In 98 Prozent der Fälle bekomme ich eine Zusage“, berichtet der junge Mann. Dass er oft auch außerhalb der Läutzeiten käme, sei kein Problem. Die Kirchengemeinden würden ihn mit offenen Armen empfangen, unterstützen und oft ausnahmsweise dann läuten, wenn es ihm am besten passe.

Er sei vermutlich der einzige junge Mensch in Bremen und einer der wenigen in Niedersachsen, der sich für diese „komplexe Materie“ interessiere, sagt der Findorffer. Dass seine Altersgenossen ganz andere Interessen haben, stört ihn nicht. „Das ist mein Ding“, stellt Hendrik Hopfenblatt klar.

Zum ersten Mal überhaupt aufhorchen lassen habe ihn das Läuten der Kirchenglocken in einem kleinen Dorf im Kroatienurlaub mit den Eltern im Sommer 2011, erzählt „Glocken-Henry“. Die Familie musste auf sein Drängen hin dann den offenen Turm besteigen, um das gusseiserne Geläut zu bestaunen.

„Da war ich acht“, bemerkt Hendrik Hopfenblatt – und offenbar so beeindruckt von diesem Klangerlebnis, dass sich daraus über die Jahre nicht nur sein Hobby, sondern auch sein Berufswunsch entwickelt hat: Glockensachverständiger.

Das mehrwöchige Praktikum bei einem Glockengießer hat Hendrik Hopfenblatt so gut gefallen, dass er den Niedersächsischen Glockensachverständigen Andreas Phillip schon mehrfach bei der Arbeit begleitet hat. Da sein Traumjob jedoch kein eigener Ausbildungsberuf ist, will der Schüler der 11. Klasse der Privatschule Mentor nach dem Abitur ein Ingenieursstudium aufnehmen. Kenntnisse in Statik dürften ihn seinem Ziel näherbringen.