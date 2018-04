Kandidatur auf Bremer Parteitag

Hennemann will SPD-Chef werden

Jürgen Theiner

Der 82-jährige Ex-Manager Friedrich Hennemann will auf dem SPD-Landesparteitag am Sonnabend in Bremen-Vegesack für den Parteivorsitz kandidieren. Das ist nicht sein erster Versuch.