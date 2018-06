Derzeit sitzt laut Innenbehörde kein Gefährder in Abschiebehaft. Bislang habe es in Bremen zwei solcher Fälle gegeben. (dpa)

Für Gefährder müssen in der Abschiebehaft strengere Regeln gelten als für andere Ausreisepflichtige. Darüber sind sich außer den Linken alle Fraktionen in der Bürgerschaft einig. Dennoch wurde der entsprechende Antrag der CDU-Fraktion am Freitag nicht angenommen, sondern in die Innendeputation überwiesen. Begründung: Die von den Christdemokraten geforderten Verschärfungen sollen im Gesetz über den Abschiebegewahrsam geregelt werden – und nicht wie von der CDU vorgeschlagen in dem begleitenden Erlass.

Gefährder – so nennen die Ermittler Menschen, die politisch motivierte Terroranschläge begehen könnten. Derzeit sitzt laut Innenbehörde kein Gefährder in Abschiebehaft. Bislang habe es in Bremen zwei solcher Fälle gegeben. Das stellte den Abschiebegewahrsam vor Probleme.

Denn von Akteuren oder Sympathisanten der islamistischen Szene gehe ein „hohes Gefährdungspotenzial für die Mitinsassen und die Beschäftigten aus“, betonte Marco Lübke (CDU). Strengere Kontrollen etwa der Zellen, bei Telefonaten oder Besuchen, seien deshalb „schon jetzt tägliche Praxis“. Dabei handele es sich aber um empfindliche Eingriffe in die Rechte der Betroffenen. Deshalb sei eine klare Rechtsgrundlage nötig.

Mehr zum Thema Zentralstelle für Abschiebungen Bremen schiebt Kriminelle konsequenter ab Mit einem neuen Referat will die Innenbehörde konzentriert gegen Gefährder und erheblich ... mehr »

Inhaltlich bekam die CDU-Fraktion fast einmütig Beifall. Björn Fecker (Grüne) betonte aber, das Gesetz selbst müsse überarbeitet werden. Nur den dazugehörenden Erlass anzupassen, sei nicht ausreichend. Die Parlamentarier votierten deshalb einstimmig dafür, das Thema in die Innendeputation zu überweisen. Enthaltungen gab es nur bei den Linken. Sofia Leonidakis begründete das damit, dass die Gefahr, die von „Salafisten“ ausgehe, nicht durch Abschiebung eingedämmt werden könne. Notwendig sei eine konsequente Strafverfolgung.

Innenstaatsrat Thomas Ehmke (SPD) betonte, die Rechtsgrundlagen seien schon jetzt ausreichend, um in der Abschiebehaft strengere Regeln durchzusetzen. Das „tatsächliche Problem“ bestehe jedoch darin, dass der Abschiebegewahrsam nicht als Einrichtung „für die Unterbringung hochgefährlicher Personen“ ausgestattet sei. Als einziges Bundesland bereite derzeit Berlin eine spezielle Abschiebehaft nur für Gefährder vor. Nicht nur Bremen habe Interesse signalisiert, eine solche Einrichtung mit nutzen zu können.