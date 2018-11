Die Baustelle am Herdentorsteinweg ist beendet. (Christina Kuhaupt)

Es gab Diskussionen, Streit und viel Ärger über den Umbau des Herdentorsteinweges. Das hat ein Ende: Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Damit ist der Weg in die Innenstadt pünktlich vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes ab diesem Freitagmittag wieder frei. Die Schneise vom Hauptbahnhof zur Sögestraße bietet laut dem Bremer Verkehrsressort nun mehr Komfort und Sicherheit.

Das Ergebnis der Umgestaltung ist nach zwei Monaten Bauzeit am Herdentorsteinweg und am Hillmannplatz gut zu sehen. Laut Jens Tittmann, Sprecher der Verkehrsbehörde, seien die Arbeiten abgeschlossen. „Insbesondere die neu gestalteten Verkehrsflächen am Herdentorsteinweg stehen zwei Wochen früher als geplant und damit pünktlich vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes wieder in vollem Umfang zur Verfügung“, so Tittmann. Das Ende der Bauarbeiten stellte Bausenator Joachim Lohse (Grüne) am Freitag vor.

Auf der Hauptachse in die Innenstadt wurde unter anderem der Radweg stadteinwärts auf die Fahrbahn verlegt und die Rechtsabbiegespur entfernt, die auf die Straße Am Wall in Richtung Bürgermeister-Smidt-Straße führt. Um die Baustelle hatte es immer wieder Ärger gegeben, weil sich Händler, Handelskammer und City-Initiative nicht richtig informiert fühlten und um das Geschäft des Einzelhandels fürchteten.