Hermann Kuhn engagiert sich seit Jahrzehnten für die Politik der Grünen. (Roland Scheitz)

Hermann Kuhn kann sich vorstellen, Nachfolger von Ralph Saxe im Landesvorstand der Grünen zu werden. Das hat der 73-Jährige am Donnerstag mitgeteilt. "Ich habe mich entschlossen, für das Amt zu kandidieren. Die Lücke, die durch den bedauerlichen, aber zu respektierenden Rücktritt von Ralph Saxe entstanden ist, muss schnell geschlossen werden." Saxe hatte am Montag bekannt gegeben, dass er aus privaten Gründen den Posten als Sprecher des Landesvorstands abgibt.

Kuhn will sich bei der Mitgliederversammlung der Grünen am 14. September zur Wahl stellen. Bislang ist er der einzige Kandidat, der sein Interesse öffentlich gemacht hat. Der erfahrene Parlamentarier – Kuhn saß von 1991 bis 2003 sowie von 2007 bis 2015 in der Bürgerschaft, war auch ihr Vizepräsident – hatte sich schon bei der letzten Vorstandswahl im vergangenen Dezember beworben, war damals Saxe aber knapp unterlegen. "Ich möchte den Landesvorstand in seiner Aufgabe unterstützen, die Bremer Grünen zu einem Erfolg bei der kommenden Bürgerschafts- und Europawahl zu führen und die Partei weiter zu festigen. Dafür werde ich die Mitglieder mit meiner Bewerbung um ihr Vertrauen bitten", sagt Kuhn, der sein Angebot allerdings zeitlich befristet.

"Ich sehe mich als Übergangslösung bis zur regulären Vorstandswahl", sagt Kuhn. Die findet voraussichtlich Ende des kommenden Jahres statt. Er begründet diese Entscheidung mit seinem Alter und seiner privaten Lebensplanung. "Ich finde, ich sollte klar sagen, was ich will und was ich kann. Es ist also nur fair, das vorher zu sagen", sagt der Politiker.

Vorteil für Kuhn bei einer Amtsübernahme wäre, dass er genau weiß, worauf er sich einlässt: Er war bereits von 2011 bis 2013 Teil des Vorstandssprecher-Duos. Jetzt würde sofort eine Menge Arbeit auf ihn und Kollegin Alexandra Werwarth warten, der Wahlkampf und anschließend mögliche Koalitionsverhandlungen müssen organisiert werden. Kuhn: "Es ist ein dickes Brett, aber mir macht Wahlkampf Spaß."