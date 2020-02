Freut sich auf die zehnte Ausgabe des Miniaturenfestivals im Theaterkontor: Stefan Berthold, der 23 Jahre auch einer der Köpfe von "La Strada" war. (Roland Scheitz)

Er ist ein Vollbluttheatermensch. Einer, der seine Passion rund um die Uhr lebt. Besonders jetzt, wo Stefan Berthold und seinem Team ein veritables Jubiläum ins Haus steht. Zehn Jahre Miniaturen-Festival stehen an, und zwar am Freitag, 7., und Sonnabend, 8. Februar, von 18 bis 22 Uhr. Da das ganze Theaterkontor in der Schildstraße vom Dachboden bis hinunter in den Keller von insgesamt 43 Künstlerinnen und Künstlern an diesen beiden Tagen bespielt wird, muss das mehrstöckige Gebäude nun erst einmal aus- und umgeräumt werden. Ein ganz schöner Kraftakt. Gerade steckt eine Mitarbeiterin den Kopf in Bertholds Büro und fragt: „Sigrid Sander, wo?“ „Für die muss ich mir noch etwas einfallen lassen“, antwortet er.

Stefan Berthold ist nicht nur einer der Köpfe des Theaterkontors, sondern ist es auch 23 Jahre bei „La Strada“ gewesen, dem Internationalen Festival der Straßenkünste. Noch einmal, in diesem Jahr, und dann soll bei „La Strada“ Schluss sein. Obwohl, Berthold bleibt für das Team nach eigenen Angaben weiterhin jederzeit ansprechbar.

Vor 26 Jahren wurde Bertholds Sohn geboren. So verschlug es ihn der Liebe wegen nach Bremen. 1995 gründete er mit Benedikt Vermeer, dem heutigen Chef des Literaturkellers, das Theater Satyricon, das seinen Sitz in der Hankenstraße hatte. 1998 stand dann der Umzug in das Theaterkontor an.

Zum 30. Geburtstag des Hauses in der Schildstraße, einer Institution für die freie Szene, beschlossen die beiden Theatermacher, eine besondere Geburtstagsfeier zu veranstalten. „Wir schrieben all unseren Künstlerkollegen aus Bremen, Deutschland und ganz Europa an, uns doch bitte eine Theaterminiatur zu schenken“, erzählt Berthold. Damals entdeckten Vermeer und er auch den völlig vollgestellten Keller des Theaterkontors, entrümpelten ihn, und es wurde Platz für das wohl kleinste Theater der Welt. Inzwischen ist der Literaturkeller Kult.

Die Miniaturen-Idee kam indes so gut an, dass das Festival 2020 nun seinen zehnten Geburtstag feiern kann. Publikum wie freie Szene lieben das Format gleichermaßen. Miniaturen, das sind kleine, aber feine Petitessen aus nahezu allen künstlerischen Sparten, die sich in diesem Jahr mit dem Thema „Senden“ befassen.

Bertholds Entscheidung für das Leben als freier Theatermacher war eine sehr bewusste. Aus einer Musikerfamilie in Trier stammend, entschied er sich zunächst doch dafür, Bildende Kunst an der Kunstakademie Stuttgart zu studieren. Die Prüfung bestand er noch vor dem Abitur. Bühnenbild studierte er bei Jürgen Rose, einem Meister des Metiers, tätig an allen großen Bühnen. Zwei Jahre arbeitete er nach seinem Abschluss als Bühnenbildner am Staatstheater Stuttgart.

Doch ziemlich bald kam die Einsicht, dass er Dinge von A bis Z verwirklichen wollte: „Ich wollte Dinge nicht nur entwerfen, sondern selber bauen.“ Also zog es ihn nach Köln in ein freies Studio für Bühnenbild. Er arbeitete als freier Bühnenbildner für viele verschiedene Theater. „In Köln habe ich auch meine Liebe zum Figurentheater entdeckt“, erzählt Berthold. Das passt ganz gut, schließlich residiert das Figurentheater Mensch, Puppe! im Parterre des Theaterkontors.