Investitionsprojekte trotz Schuldenbremse. In Bremen sei, das möglich, meint Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. (Frank Thomas Koch)

Das kleinste Bundesland sollte die Spielräume der Schuldenbremse nutzen, um Zukunftsinvestitionen in die öffentliche In­frastruktur stemmen zu können. Diesen Appell richtet der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel an den Senat und die ihn tragenden Parteien. Der 78-jährige frühere Hochschullehrer an der Uni Bremen hat zu dem Thema ein Thesenpapier verfasst, in dem er die Möglichkeiten kreditfinanzierter Projekte auslotet.

Unter dem Begriff der Schuldenbremse versteht man das im Grundgesetz und den meisten Länderverfassungen verankerte Verbot, öffentliche Investitionen über Kreditaufnahmen zu finanzieren. Der Bund hat noch gewisse Möglichkeiten, er darf sich bis zu einer Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verschulden, das wären im vergangenen Jahr rund zwölf Milliarden Euro gewesen. Bremen hat seine Schuldenbremse dagegen vergleichsweise strikt ausgestaltet. Eine Schulbauoffensive mit einem finanziellen Volumen von mehreren hundert Millionen Euro wäre dem Zwei-Städte-Staat auf dieser Basis schlicht unmöglich, denn im normalen Haushaltsrahmen sind solche Mittel nicht zu mobilisieren.

Unternehmen sind der Schlüssel

Hickel verweist deshalb in seinem Thesenpapier auf die Praxis in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin. Dort hat man bereits Finanzierungswege jenseits der Schuldenbremse und außerhalb der Landes- beziehungsweise Kommunalhaushalte beschritten. Wichtige Instrumente sind in beiden Bundesländern Unternehmen, die sich in öffentlichem Eigentum befinden und zu mindestens 50 Prozent am freien Markt tätig sind, also nicht hauptsächlich staatliche Aufgaben erledigen. Solche Unternehmen fallen nicht unter die Beschränkungen der Schuldenbremse, sondern dürfen Kredite zur Finanzierung von Projekten aufnehmen.

Mehr zum Thema Strategie des Bremer Senats Brebau und Gewoba sollen beim Schulbau helfen Bremen braucht in den kommenden Jahren viele neue Schulgebäude. Der Senat hat eine Strategie, und ... mehr »

Wenn man nun diese Unternehmen dafür gewinnt, sich auf bisher nicht beackerten Geschäftsfeldern wie dem Schulbau zu engagieren, dann ist das aus Hickels Sicht ein Weg, dringende Infrastrukturprojekte in Gang zu bringen, ohne gegen die Schuldenbremse zu verstoßen. Berlin etwa nutzt bereits die öffentliche Wohnungsgesellschaft Howoge für ein 5,5 Milliarden Euro schweres, auf zehn Jahre angelegtes Neubau- und Sanierungsprogramm im Schulbereich. Ähnlich agiert Hamburg. Auch dort sind kreditberechtigte öffentliche Unternehmen bereits im Schulbereich tätig geworden. Die Stadt mietet die Gebäude. Im Hamburger Haushalt entsteht dadurch kein (verbotener) Kapitaldienst, die Kommune zahlt stattdessen Miete. Der Schuldenbremse ist damit formal Genüge getan.

Rudolf Hickel bestärkt die Bremer Politik darin, sich an diesen Vorbildern zu orientieren und Unternehmen wie die Brebau für eine Schulbauoffensive oder einschlägige Infrastrukturprojekte zu nutzen. Der Senat hat sich bereits auf diesen Weg begeben. Die im Oktober 2019 eingesetzte Senatskommission für Schul- und Kita-Bau spielt derzeit den Einsatz dieser Instrumente durch und prüft den rechtlichen Rahmen. Nach Informationen des WESER-KURIER wird sogar überlegt, die Brebau nicht nur für Neubau und Sanierungen einzusetzen, sondern ihr bereits vorhandene Schulgebäude zur Bewirtschaftung zu übertragen. Hickels Thesenpapier ist deshalb wohl vor allem als Ermutigung für die politischen Akteure zu verstehen, die Spielräume der Schuldenbremse auszuschöpfen.