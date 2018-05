Autofahrer drohen in und um Bremen lange Staus in den kommenden Tagen. (dpa)

Über Himmelfahrt soll die Sonne zwar kurz Pause machen, viele Menschen aus Bremen und der Region nutzen die freien Tage trotzdem für einen Ausflug mit dem Auto. Die meisten zieht es in die Naherholungsgebiete, an die Küste oder in den Süden. Für die nächsten Tage rechnen der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) und der Auto Club Europa daher mit vielen Staus und Verkehrsbehinderungen in der Region. Denn: Wenn die Automassen auf die zahlreichen Baustellen treffen, wird es vielerorts eng. Besonders volle Straßen erwartet der ADAC am Mittwochnachmittag und -abend.

"Bereits im vergangenen Jahr war der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt der staureichste Tag des Jahres", sagt Alexandra Kruse, Pressereferentin vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Fast 5000 Fahrzeugkolonnen bildeten sich an diesem Tag; die Staulänge betrug insgesamt knapp 10 000 Kilometer. Nun droht erneut der große Stillstand. Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw verbannt am Donnerstag zwar viele Laster von den Autobahnen, weshalb es dort recht flüssig zugehen sollte. Am Sonntag hingegen kommen die meisten Urlauber zurück, sodass es auch hier zu Staus kommen kann.

Vor allem Autofahrer, die auf der A 1, A 7 und A 27 unterwegs sind, müssen in beide Fahrtrichtungen mit Stillstand rechnen. Am Dienstag bildete sich auf der A 1 zwischen Wildeshausen-Nord und Bremen-Hemelingen bereits ein Stau von mehr als zwölf Kilometern. Auf der B 75 Delmenhorst Richtung Bremen stand der Verkehr ebenfalls still.

Grund sind zahlreiche Langzeitbaustellen auf den Autobahnen, etwa zwischen der Anschlussstelle Bremen/Brinkum und Uphusen/Mahndorf in Fahrtrichtung Hamburg. Auf rund 3500 Metern wird dort die Hauptfahrbahn, also die rechte Spur, erneuert. In elf Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Zwischen Bremer Kreuz und Groß Ippener im niedersächsischen Umland wird mittlerweile im dritten Jahr geschuftet. In beide Richtungen war und ist hier immer wieder die Fahrbahn verengt. Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten noch andauern. Die Anschlussstellen Bremen-Arsten und Bremen-Hemelingen können während der Dauer der Bauarbeiten jederzeit weiter benutzt werden, heißt es beim Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV). Notwendig sind die Arbeiten, weil der überwiegend von Lastwagen und Schwertransporten genutzte rechte Streifen erneuert werden muss.

Eine Besserung der angespannten Situation auf der A 1 ist nicht in Sicht. Am Donnerstag, 11. Mai, kommt eine weitere Baustelle auf der Autobahn dazu: Kurz hinter der Abfahrt Uphusen/Mahndorf in Richtung Hamburg wird die Brücke über die Bahngleise und der Straße "In den Ellern" statisch ertüchtigt. Zunächst werden bis Sonntag, 27. Mai, vorbereitende Arbeiten für die Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten ausgeführt. Dazu werden in beiden Fahrtrichtungen jeweils die linken Fahrstreifen gesperrt.

Danach beginnen die eigentlichen Bauarbeiten an der Brücke. Dazu werden wechselweise die Fahrstreifen gesperrt. Je Richtung sollen zwei Fahrbahnen erhalten bleiben. Zunächst wird die Brücke in Fahrtrichtung Osnabrück saniert, in Phase zwei ist die Gegenseite Richtung Hamburg dran. Bis Oktober sollen die Arbeiten beendet sein. Die Bauarbeiten an der Brücke kosten 1,3 Millionen Euro, Kostenträger ist der Bund.

Das Bremer Amt für Straßen und Verkehr weist darauf hin, dass es an der Baustelle auf der A 1 witterungsbedingt Termine auch verschoben werden könnten. Außerdem könne es sein, dass hin und wieder nicht gearbeitet werde, weil Bodenbeläge trocknen und aushärten müssen. Dafür müssten gewisse Zeiten eingehalten werden.

Nicht viel besser sieht es in der Region aus: Wer am langen Wochenende einen Ausflug Richtung Schleswig-Holstein plant, muss mit Engpässen im kompletten Großraum Hamburg rechnen. Hinzu kommt, dass von Donnerstag bis Sonntag an der Elbe der Hafengeburtstag gefeiert wird.