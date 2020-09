Zunächst wird die Brandsohle angefeuchtet, um sie dann mithilfe des Leistens in Form zu pressen. An dieser Sohle befestigt Tine Baumann anschließend den Schaft, das Obermaterial des Schuhs. (Tom Wesse)

Cäcilie Becker lässt Träume wahr werden. Schuhträume. Ob Pumps, Wanderstiefel oder Pantoffeln, Becker fertigt sie alle – und zwar passgenau. Die 63-Jährige ist Schuhmachermeisterin und betreibt eine Werkstatt im Fedelhören.

Becker und ihre zwei Kolleginnen stellen Schuhe her, die genau den Wünschen ihrer Kunden entsprechen: Orthopädie-Schuhe, die medizinische Probleme beheben, aber dennoch schön aussehen; ausgefallene Design-Ideen, die es sonst nicht zu kaufen gibt; oder ein Schuhwerk, das ganz einfach richtig sitzt.

Zu kurz, breit, schmal oder unterschiedlich groß – Füße können auf viele Arten vom Standard abweichen. „Sobald Füße etwas aus der Norm fallen, passen konventionelle Schuhe nicht mehr richtig“, sagt Becker. Und dass Füße aus der Norm fallen, sei nun einmal die Regel, erklärt die Schuh-Expertin.

Das Wichtigste ist die Passform

Was nicht passt, will Becker passend machen. Eine große Herausforderung, der sich die Schuhmacherin bei jedem Paar von neuem stellt. Denn: Ein passender Schuh bedeutet für jeden Kunden etwas anderes. „Manche Leute wollen ganz lockere Schuhe, andere brauchen es richtig fest“, sagt Heidrun Herttrich. Die Schuhmachermeisterin arbeitet seit 2011 in Beckers Werkstatt. „Passform und Empfindung der Kunden sind das Anspruchsvollste“, sagt Becker. „Und das alles auch rechtzeitig herauszufinden“, ergänzt ihre Kollegin.

Über zwei Etagen erstreckt sich das Geschäft. Fertige Schuhe stehen im Schaufenster und in den Regalen im vorderen Teil des Ladens. Hinter dem Tresen liegt der Bereich, in dem Becker Kundengespräche führt und Füße vermisst. Danach beginnt die Werkstatt. Die schweren Geräte stehen in der unteren Etage: Vakuumpressen, Schleifmaschinen, eine große Werkbank.

Zwischen Auftrag und einem fertigen Paar Schuhe liegen im Schnitt 40 Arbeitsstunden und mehrere hundert Arbeitsschritte. Cäcilie Becker führt Kundengespräche, scannt die Füße und misst sie genau ab. Oft schaut sie sich auch alte Schuhe ihrer Kunden an, um eine bessere Vorstellung ihrer Bedürfnisse zu bekommen. Dann fertigt sie die Leisten. Sie sind das Abbild des Fußes, das formgebende Element beim Bauen eines Schuhs. Heidrun Herttrich kreiert die Schäfte, das Obermaterial. Tine Baumann, die seit 2002 ebenfalls in der Werkstatt arbeitet, baut den Boden und setzt später alle Teile zusammen.

„Der Faktor Mensch ist das Besondere an unserer Arbeit und nicht kalkulierbar“, sagt Becker. „Dafür braucht man Erfahrung.“ Die hat Becker: Im kommenden Jahr feiert die Maßschuhwerkstatt ihr 30-jähriges Jubiläum. Doch noch immer hat Becker Lampenfieber, wenn Kunden ihre Schuhe abholen. Ein Moment der Überraschung – nach wie vor. „Ein Schuh, der endlich passt, kann ein Erlebnis sein, das nicht sofort als angenehm empfunden wird.“ Aber Becker hat ihre Sprüche parat: „,Die müssen Sie erst mal einwohnen', sage ich dann.“

Ihrem Lampenfieber muss sich Becker auch an diesem Tag stellen: Eine Kundin hat im März ein Paar Stiefeletten bestellt. Die holt sie nun ab. Mattschwarzes Leder, zum Schnüren. Robust, aber schick. „Es ist die Erfüllung eines lang gehegten Traumes“, sagt sie und schlüpft in ihre neuen Schuhe. „Klasse. Sie scheinen zu passen.“ Die 62-Jährige läuft auf und ab in ihren neuen Stiefeln. Dann betrachtet sie sich in einem großen Spiegel, der im vorderen Teil des Ladens hängt. Es ist das zweite Paar, das die drei Schuhmacherinnen für die Kundin gefertigt haben. „Jetzt kann der Herbst kommen“, sagt Becker.

Schuhe nach Maß sind deutlich teurer als konventionelle Schuhe. 1500 Euro haben die schwarzen Stiefeletten gekostet. 600 Euro berechnet Becker für die Leisten. Die braucht jeder Kunde aber nur einmal. Für Cäcilie Becker ist es eine Frage der Prioritäten: Schmerzfrei spazieren gehen oder Sport treiben ist für viele von Beckers Kunden nur mit dem passenden Schuhwerk möglich – Bedürfnisse, die sie ihnen erfüllen könne, sagt sie. „Gut auf den eigenen Füßen unterwegs zu sein, ist Lebensqualität.“ Schick aussehen darf es auch. Becker will das Medizinische mit dem Ästhetischen verbinden, Orthopädie im Sneaker verstecken. So wird ein Schuh draus.