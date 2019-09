Zum globalen Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung werden am Freitag in Bremen Tausende Teilnehmer erwartet. Auch in vielen Orten der Region wird gestreikt. Unsere interaktive Karte zeigt Ihnen die Treffpunkte und die Uhrzeiten.

Zur Demonstration aufgerufen haben neben Fridays for Future, Umweltverbänden wie BUND und Greenpeace sowie der Nordkirche erstmalig auch Gewerkschaften, darunter der DGB, Verdi und die IG Metall.

Deutschlandweit wird am Freitag in mehr als 450 Orten und Städten fürs Klima demonstriert. Seit dem 14. Dezember gehen in Deutschland jeden Freitag Schüler und Studierende auf die Straße, um für eine konsequente Klimapolitik zu demonstrieren. Beim jüngsten internationalen Streik am 24. Mai gingen deutschlandweit 320.000 Menschen auf die Straße.