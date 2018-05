Werner ist einer der Comic-Helden, von denen man sich kostenlos eine Ausgabe beim diesjährigen Comic-Tag mitnehmen kann. (imago)

Lucky Luke, Micky Maus oder Garfield gehören zu den bekanntesten Comic-Helden der letzten Jahrzehnte. Beim Gratis-Comic-Tag (GTC), der am kommenden Sonnabend, 12. Mai, bundesweit stattfindet, sind sie aber nur ein kleiner Teil der großen Comic Welt. 2002 in den USA eingeführt, gibt es ihn seit 2010 auch in Deutschland und soll nicht nur Comic-Fans ansprechen. "Natürlich wollen wir uns bei unseren Stammlesern bedanken, aber auch Neueinsteiger dazu einladen, Comic-Fachgeschäfte und Buchhandlungen kennenzulernen", sagt Filipe Tavares, Pressesprecher des GTC.

Und der GTC genießt steigenden Zuspruch. Waren es 2010 noch 150 Händler, die sich an dem Tag beteiligten, werden es 2018 420 Standorte sein. Auch die Auflage der Gratis-Comics hat sich von 170.000 Heften im Jahr 2010 auf 500.000 Hefte 2018 kontinuierlich gesteigert.

35 verschiedene Hefte wird es in diesem Jahr zur Auswahl geben, darunter Comics, Graphic Novels und Mangas. Dabei sind Comics für Erwachsene aber auch viele für Kinder, die extra gekennzeichnet werden. Mit dabei ist auch ein norddeutscher Comic-Held der 80er- und 90-Jahre: Werner. 14 Jahre, nachdem der letzte Comicband veröffentlicht wurde, feiert die Figur in diesem Jahr seine Renaissance. Im Juni wird der komplette Band veröffentlicht, beim GCT kann man sich bereits ein Heft mit Auszügen sichern. Neben Werner darf man sich dabei wieder auf unterhaltsame Abenteuer mit seinem Bruder Andi, Meister Röhrich und seinem Gesellen Eckat freuen.

In Bremen und Bremen-Nord beteiligen sich an diesem Samstag sieben Comic-Läden und Buchhandlungen am GCT. Hier eine Übersicht der teilnehmenden Läden. Wie viele Gratis-Comics Sie mitnehmen können, variiert von Laden zu Laden. Falls Sie es nicht zum GTC schaffen, verlosen wir ein Paket mit allen 35 Comics. Dafür müssen Sie bis Samstag, 18 Uhr, an unserem Quiz teilnehmen. Hier geht es zum Quiz.

Bremen

Bremer Comic Mafia

Friedrich-Bert-Straße 18

Geöffnet von 9 bis 15 Uhr

Stadtbibliothek Bremen

Am Wall 201

Geöffnet von 10 bis 14 Uhr

Comic-Café Bremen

Langemarckstraße 73-75

Geöffnet von 9 bis 17 Uhr

Thalia Bremen

Obernstraße 44-54

Geöffnet von 10 bis 19 Uhr

Buchhandlung Logbuch

Vegesacker Straße 1

Geöffnet von 10 bis 13 Uhr

Bremen-Nord:

Thalia Bremen

Gerhard-Rohlfs-Straße 21

Geöffnet von 9.30 Uhr und 18 Uhr

Blumenthaler Bücherstube

Landrat-Christians-Straße 140

Geöffnet von 9 bis 17 Uhr

Delmenhorst

Stadtbücherei Delmenhorst

Lange Straße 1a

Geöffnet von 9 bis 17 Uhr

Eine Übersicht der Gratis-Comics finden Sie hier