Screenshot des Unfallatlas für Bremen. (Unfallatlas/Statistische Ämter des Bundes und der Länder)

Das Statistische Bundesamt informiert mit einer interaktiven Karte darüber, wo die Unfallschwerpunkte in Bremen sind. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 2500 Unfälle in der Stadt erfasst, bei denen ein oder mehrere Menschen zu Schaden kamen.

Wie schon in den vergangenen Jahren kommt es in den Bereichen Am Stern und Am Brill/Bürgermeister-Smidt-Straße am häufigsten zu Unfällen mit Verletzten. Am Brill war dies allein im vergangenen Jahr 26 Mal der Fall. Weitere Unfallschwerpunkte sind der Osterdeich und der Sielwall im Viertel.

Pkw sind mit Abstand am häufigsten bei einem Unfall mit Verletzten beteiligt. Im Vergleich zu 2017 ist die Anzahl um mehr als 82 gestiegen. Auch die Zahlen für Zusammenstöße mit Fußgängern (+43) und Fahrradfahrern (+114) sind gestiegen. Erstmals erfasst wurden nun auch Unfälle mit Lkw: Im vergangenen Jahr kamen dabei 127 Menschen zu Schaden. Die Statistik gibt hierbei keine Auskünfte über Unfallverursacher, sondern nur über die Beteiligten.

Schaut man auf die Unfallart, wird sofort deutlich: Die meisten Unfälle mit Personenschaden ereignen sich bei Zusammenstößen von Fahrzeugen. Bei fast 300 Unfällen mit Verletzten waren Fußgänger beteiligt.

Mit mehr als 450 Unfällen ist dabei der Donnerstag der unfallreichste Tag. Schaut man auf die Uhrzeit, so kommen im Feierabendverkehr um 17 Uhr die meisten Menschen in Bremen zu Schaden.

Unfallatlas für Bremen

Wo passieren in Bremen die meisten Verkehrsunfälle? Wo gibt es die wenigsten? Wo verunglücken Fahrradfahrer besonders häufig? Diese Fragen beantwortet der interaktive Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Suchen Sie zum Beispiel, wo sich in Ihrem Heimatort die meisten Unfälle ereignen oder wo auf dem Weg zur Arbeit das Risiko besonders hoch ist.

Herkunft der Daten

Der Unfallatlas bietet einen tief gegliederten Überblick über Unfälle mit Personenschaden nach Straßenabschnitten sowie nach einzelnen Unfallstellen. Bevor die von der Polizei erfassten Unfallkoordinaten auf Basis von Straßenabschnitten zusammengefasst und als Punkte im Unfallatlas dargestellt werden, müssen sie einen mehrstufigen Plausibilisierungsprozess durchlaufen. Während dieses Prozesses können einzelne Unfälle, die den Plausibilisierungsanforderungen nicht genügen, aussortiert werden. Diese Unfälle werden nicht im Unfallatlas abgebildet. Weitere Informationen zu der Karte erhalten Sie hier. Laut der Unfallstatistik der Bremer Polizei wurden im vergangenen Jahr 3382 Menschen verletzt. Der Unfallatlas listet nicht jeden einzelnen Verletzten auf, sondern nur die Unfälle, bei denen oft mehrere Menschen verletzt werden.