Das Team "Klabba" mit den tollkühnen Klappradsportlern "Asphaltprinz", "Binford Banesto", "Alfons V." und dem "Blauen Reiter" (v.l.).

Klappt's denn? Am Sonntag, 17. Juni, ab dem späten Vormittag rund um den Wall auf jeden Fall. Denn dann starten wieder die GFBO – hinter dieser Abkürzung verbirgt sich eine der skurrilsten Veranstaltungen, die Bremen zu bieten hat: die German Folding Bike Open. Oder, darunter machen es die Veranstalter nicht, "die Supernova des Radsports".

Da fliegen sie dann wieder über den Asphalt, gut 100 tollkühne Männer und selbstverständlich auch Frauen auf ihren Klapp- und Falträdern. Und das ist das Besondere an diesem Rennen, das Stephan Menke und Jens Heeren 2016 zum ersten Mal in dieser Form anschoben: Hier messen sich die puristischen Klappradfans mit der eher komfort-affinen Faltradfraktion, normalerweise trennt beide Lager die große Glaubensfrage Gangschaltung. Neben dem Meister aller Klassen wird in einem kleineren Rahmen der beste Klapprad-Sprinter ermittelt. Wer am schnellsten 100-Meter zurücklegt, darf sich mit dem DFB-Pokal, also dem für die Fußballer, fotografieren lassen.

Britisches Flair und skurrile Kostüme

Die Falträder liegen übrigens 0:1 hinten, bei der GFBO-Ausgabe im vergangenen Jahr siegten in der Teamwertung die Klappradler "20-Zoller sind toller" angeführt von der Bremer Klapprad-Ikone "Steve Steelsucker" alias Karsten Stumpf. Fahrradhelme sind übrigens Pflicht. Aber wer etwas auf sich hält in der Szene, kostümiert sich nicht nur dem Anlass entsprechend – erlaubt ist alles, was auffällt, auch britisch anmutende Kilts, Knickerbocker oder Sakkos als Verneigung vor dem englischen Klapprad-Erfinder William Grout sind gerne gesehen – sondern fährt auch unter Künstlernamen über den 2,15 km langen Rundkurs, der beim großen Rennen innerhalb von 44 Minuten so oft es geht durchfahren werden muss.

"Der blaue Reiter" zum Beispiel, das ist Frank Fischer aus Eulenbis in der sehr klappradverrückten Pfalz. Er wird gemeinsam mit seiner Frau Sabine extra anreisen und damit das Team "Klabba", in dem auch der Bremer "Asphaltprinz" Axel Rabe fährt, zumindest zur Hälfte wiedervereinen. Sein erstes Klapprad kaufte Fischer 2012 im Internet, nachdem ihn sein Kumpel Marc Christian Glaser ("Alfons V.") zur Teilnahme an einem Rennen überredet hatte, und weil das Rad babyblau war, wurde aus ihm eben der "blaue Reiter".

Was ihn fasziniert am Klappradfahren ist das Motto "Kondition statt Karbon". "Man kann zeigen, dass es beim Radsport nicht nur darum gehen muss, eine Materialschlacht zu veranstalten", sagt Fischer, "mir ist es schon öfter passiert, dass ich mit meinem 40 Jahre alten Klapprad Hightechräder, die 10 000 Euro und mehr gekostet haben, einfach stehen gelassen habe." Abgesehen davon schätzt er die entspannte Atmosphäre, die so typisch ist für Klappradrennen. Fischer: "Bei uns wird keiner aus der Bahn gedrängt oder weggerempelt, auch wenn natürlich jeder mit Ehrgeiz fährt."

Los geht es am Sonntag ab 11 Uhr. Start- und Zielbereich ist auf Höhe der Kreuzung Bischofsnadel. Zeitgleich ist übrigens auch Wallfest, die Geschäfte sind geöffnet. Es gibt auch ein Rahmenprogramm mit Musik, das gastronomische Angebot umfasst neben deutschen auch englische Spezialitäten wie Beef Wellington, Pies und Scones.

Zur Sache

Startplatz zu gewinnen

Der WESER-KURIER verlost einen Startplatz für den DFB-Pokal-Sprint über 100 Meter. Dabei treten 16 Teilnehmer in acht Paarungen gegeneinander an. Die Aussscheidungssprints beginnen um 12.30 Uhr. Ein eigenes Klapprad kann entweder mitgebracht werden oder für das Rennen vom Veranstalter organisiert werden. Schreiben Sie bis Freitag, 15. Juni, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „Klapprad“ und Ihrem Namen an lokales@weser-kurier.de. Der Gewinner wird am Freitag benachrichtigt.