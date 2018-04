In und um die Meierei im Bürgerpark geht die Party um 20 Uhr los (Frank Thomas Koch)

Wer es beim „Tanz in den Mai“ so richtig krachen lassen will, hat an diesem Montagabend die Qual der Wahl. Etliche Discos und Gaststätten locken Feierwillige mit Party- und Musikevents. Bei der Mai-Party Auf den Höfen tritt die Live-Band „Dictionary of Funk“ auf einer Open Air-Bühne im Innenhof auf, zusätzlich sorgen vier DJ’s ab 20 Uhr für Stimmung.

Kaum weniger munter dürfte es ab 21 Uhr beim „Trash in den Mai“ im Aladin und Tivoli-Komplex in Hemelingen zugehen. Die Großdisco bietet diesmal besonders viel Platz, insgesamt fünf „Areas“ öffnen ihre Pforten. Auf „die trashigsten Perlen von den 70ern bis heute“ setzt das „Modernes“ in der Neustadt. Angekündigt sind die tollsten Sommerhits aller Zeiten, die schönsten Klingelton-Hits, goldene Grand-Prix-Beiträge, das Beste von Stefan Raab und noch vieles mehr. Die Party startet um 23 Uhr.

Wer lieber die Nähe zur Natur sucht, dürfte bei der „Lounge im Park“ an der richtigen Adresse sein. Mitten im Bürgerpark können Partyfans ab 20 Uhr in und außerhalb der Meierei zur Musik von DJ Hornee, DJ Jamie Loca und DJ Philipp Rot in den Mai tanzen. Das Motto des Tages: „Im herrlichen Ambiente der Meierei fliegt endlich wieder die Kuh!“ Nicht sonderlich weit entfernt geht es auch im „Haus am Walde“ hoch her. Zum Jubiläum der 25. Mai-Party gibt es ab 19 Uhr ein Open Air-Konzert mit Gospel- und Soulsänger Kirk Smith und seiner siebenköpfigen Band. Um 22 Uhr geht es dann los mit der Party.

Ab 23 Uhr legt auch das Kulturzentrum Lagerhaus im Viertel auf zwei Ebenen nach. Im Kafé heizen die Ates Brüder die Stimmung an, gleichzeitig präsentiert DJ First Class im Saal eine Mischung aus Dance Classics und Funk Beats. Alle Feierwütigen mit einem Faible fürs Gruselige können nichts falsch machen beim „Walpurgistanz in den Mai“ im Licht-Luft-Bad. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr mit einem Hexenritual, danach spielt das Cello-Sound Orchester der Hochschule für Künste. Eine hexenartige Performance soll den Schauerfaktor erhöhen, dazu gibt es tanzbare Beats.