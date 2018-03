Ab auf die Rollen: Bei den Skate Nights werden ganze Straßenzüge in Bremen für die Sportler gesperrt. (Kuhaupt)

Inlineskating ist eine Sportart, die man sowohl im Freien als auch in der Halle ausüben kann. Kurse auf unterschiedlichen Niveaus werden von mehreren Vereinen in Bremen angeboten. Hier wird eine Auswahl vorgestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Schule M&M Skating bringt Kindern und Erwachsenen das Skaten bei – egal ob auf Inlinern oder Longboards. Inlineskating-Grundkurse bietet auch die Bremer Volkshochschule an. Der Skateclub Bremen versteht sich hingegen als Gemeinschaft von nicht-professionellen Skatern auf allen Niveaus. Sie trainieren draußen, in der Halle und üben unter anderem Freestyle, Speed-Slalom und Spielen (Inline-Hockey, -Basketball und -Frisbee).

Im direkten Umland der Hansestadt veranstaltet unter anderem der Turnverein Lilienthal an mehreren Wochentagen ein Skating-Training für Kinder und Erwachsene in der Sporthalle Trupermoor und in der Schoofmoorhalle.

An einigen Standorten können Skater auch alleine trainieren. Breit gefächert ist in diesem Fall das Angebot des Sportgarten: Nicht nur Inliner, sondern auch Biker, Roller und Skateboarder fliegen hier dank der Minirampen durch die Gegend. Die Anlage in der Pauliner Marsch ist zum Teil überdacht und das ganze Jahr über geöffnet. Inlinefahrer können zudem die Anlage vor dem Schlachthof in Findorff nutzen. Vor etwa zehn Jahren wurde die Freilauffläche aufgebaut.

Wer mit seinen Skates lieber in der Natur unterwegs ist, kann mehrere Routen in und um Bremen nutzen. Die Webseite www.inlinemap.net listet einige Möglichkeiten auf. Die Strecken werden von Skatern vorgeschlagen und bewertet. Eine Route verläuft beispielsweise entlang des Blocklands und der Kleinen Wümme und vorbei an der Grenze zu Niedersachsen. Nach Nutzerangaben ist auch die Strecke um den Werdersee zum Skaten geeignet sowie der Weg rund um die Ochtum im Park Links der Weser. Ein weiterer Nutzertipp, etwas außerhalb von Bremen, ist die zwölf Kilometer lange Runde immer in der Nähe der Heide-Schierbrok-Heide.

Inlinefahrer unterliegen dem Fußgängergesetz und müssen daher auf dem Gehweg fahren. Sollte kein Fußgängerweg oder Seitenstreifen vorhanden sein, dürfen sie auch auf dem Fahrradweg oder auf dem linken Straßenrand skaten. Grundsätzlich empfehlen Experten, in solchen Fällen lieber auf glatte und nicht zu befahrene Straßen auszuweichen.

Veranstalter wie Happy Skater organisieren zudem regelmäßig gemeinsame Fahrten, meistens quer durch Bremen und bis an die Grenzen des Bundeslandes. „Skate Nights Bremen“ heißen dann die Veranstaltungen, die einmal im Monat vom Mai bis September am Dienstagabend veranstaltet werden. Rollerdisco und eine Musikbühne sind meistens Teil des Programms.