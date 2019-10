Eberhard Muras, Vorsitzender der Bürgerstiftung, übergibt Birgit Locnikar und Heike Bartelt (v.l.) eine Gedenkmedaille. (Frank Thomas Koch)

Als Kirsten Bruhn zum Abschluss der Verleihung des 15. Hilde-Adolf-Preises im Schütting spricht, hätte man die berühmte Stecknadel zu Boden fallen hören können, so still ist es plötzlich. Denn die mehrfache Paralympicsiegerin sagt, was im Leben wirklich wichtig ist. Nämlich, die Unterstützung von empathischen Menschen zu erfahren. „Ohne die Hilfe und Unterstützung meiner Familie hätte ich es nicht geschafft“, betont Bruhn, als sie von den Schicksalsschlägen erzählt, die ihr Leben geprägt haben.

Seit einem Motorradunfall ist sie seit vielen Jahren querschnittsgelähmt. Die Spitzensportlerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Ihr Ziel: Bei ihnen die Empathiefähigkeit zu wecken, die in dieser Gesellschaft leider immer mehr verloren ginge, sagt sie. „Ignoranz und Egoismus kann ich nicht ertragen. Es muss doch darum gehen, gemeinsam das Leben erträglich zu leben“, fügt sie hinzu. Und das ginge nur, wenn sich Menschen auf Augenhöhe und mit Nächstenliebe begegneten. „Und denken Sie immer daran: Das Jetzt ist der wichtigste Moment in Ihrem Leben“, unterstreicht Bruhn.

Das gilt an diesem Nachmittag auch für die Preisträgerinnen Pastorin Birgit Locnikar und Heike Bartelt, die in der Matthias-Claudius-Gemeinde die Kita leitet. Sie sind gleich mit 32 Mitgliedern und Mitarbeitern ihres Mehrgenerationenhauses in der Neustadt in den Schütting gekommen, um aus den Händen von Eberhard Muras, dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung Bremen, den 15. Hilde-Adolf-Preis in Form einer Gedenkmedaille und 3000 Euro, die der WESER-KURIER gestiftet hat, entgegenzunehmen. Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen hatte zuvor die Charaktereigenschaften von Bremens ehemaliger Sozialsenatorin hervorgehoben, die 2002 bei einem Autounfall tödlich verunglückte und nach der der Preis benannt ist: „Hilde Adolf stand für eine soziale und solidarische Gesellschaft“. Eben für das, was im Leben wichtig ist.

Ein preiswürdiger Alltag

„Ich konnte es drei Wochen erst einmal nicht glauben, dass unser Alltag in dem Maße preiswürdig ist. Das hat mich doch sehr berührt. Aber wir sind offenbar nicht der Normalfall“, staunt Pastorin Locnikar noch immer ein wenig. Denn dieser Alltag in dem Mehrgenerationenhaus ist genau von den Tugenden geprägt, die Kirsten Bruhn in ihrer Festrede später hervorheben wird: Von Respekt, Hilfe und Empathie füreinander. Werte, die auch Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff und die Handelskammer-Präses in ihren Grußworten würdigen. Locnikar erzählt auch davon, dass es manchmal schon ein kleines Kunststück sei, die Menschen in all ihrer Verschiedenartigkeit unter einen Hut zu bringen. „Wir haben in der Gartenstadt Süd in der Neustadt 2010 den bremenweit größten Anteil an Alleinerziehenden und alleinstehenden Senioren gehabt. Dazu kam ein hoher Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Außerdem war fast jede zweite Familie auf staatliche Unterstützung angewiesen“, berichtet sie.

Die Vereinigte evangelische Gemeinde Bremen-Neustadt, Standort Matthias-Claudius-Gemeinde mit angeschlossener Kita hat das Rennen unter insgesamt 14 Bewerbungen gemacht, die die Jury allesamt beeindruckt haben. Das betont Maren Beneke, die stellvertretende Leiterin des Lokalressorts beim WESER-KURIER, in ihrer Laudatio. Sie skizziert die Entwicklung der früheren Kirchengemeinde Matthias Claudius, die den gesellschaftlichen und demografischen Wandel angenommen und aus der Not eine Tugend gemacht hat. Als die Zahl der Gemeindemitglieder immer mehr zurückging, war dies 2009 der Ausgangspunkt für ein Brainstorming unter dem Titel „Denkwiese“, an dem sich 150 Menschen beteiligten. Am Ende stand die Fusion von drei Kirchen-Gemeinden, die nur wenige Minuten auseinander liegen: die Gemeinden Zion und St. Pauli sowie Matthias-Claudius in der Neustadt. Letztere hat sich in den vergangenen zehn Jahren in ein Mehrgenerationenhaus verwandelt.

Mehr zum Thema Förderung für Stadtteilprojekte Bürgerstiftung unterstützt nachbarschaftliches Engagement Die Bürgerstiftung Bremen fördert in diesem Jahr erneut Projekte, in denen sich Menschen für ... mehr »

„Ein Ort der lebendigen Nachbarschaft, ein Ort der Begegnungen, an dem im besten Fall neue Freundschaften entstehen“, so Beneke weiter. Pastorin Birgit Locnikar habe das Ganze eine Dorfwelt genannt, die von einer Generation an die nächste übertragen wird. Das Gemeindezentrum Matthias Claudius bestehe heute überwiegend aus drei Teilen: aus einem Kindergarten, einem öffentlichen Café und aus einem Raum, in dem die Gottesdienste gefeiert werden. Die Kirche in ihrer ursprünglichen Form gibt es nicht mehr. Dort, wo sich bis 2009 die Menschen zum gemeinsamen Gebet getroffen haben, spielen heute mehr als 60 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. Das öffentliche Café ist ab mittags geöffnet: Vier Mal in der Woche kochen dort ehrenamtliche Senioren Mittagessen für jedermann, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Eltern und ihre Kinder nutzen dieses Angebot genauso wie ältere Menschen oder solche mit Migrationshintergrund.

Maren Beneke zitiert in ihrer Laudatio ein Wort von Mao Zedong: „Egal wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun“. Und wünscht den Preisträgerinnen: „Gutes Gelingen bei Ihren weiteren Schritten“. Auf dass sich im Mehrgenerationenhaus weiter entwickelt, was im Leben wirklich wichtig ist: Ein Miteinander voller Respekt und Empathie füreinander.