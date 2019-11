Bremen. Das Berufsförderungswerk der Stiftung Friedehorst hilft seit 25 Jahren an seinen verschiedenen Außenstellen Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung ihren Job aufgeben mussten und sich neu orientieren wollen. Auch am Standort Bremen-Mitte bekommen die Betroffenen Hilfe. Dort haben am Dienstagnachmittag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das langjährige, nach eigenen Angaben erfolgreiche Bestehen der Maßnahmen mit einer Veranstaltung gefeiert. „Friedehorst ist ein Spezialanbieter für Teilhabe“, erklärte der Bereichsleiter der Außenstelle, Uwe Dreyer.

Aus Sicht von Dreyer ist die Arbeit in den vergangenen Jahren leichter geworden: Die Diagnostik für psychische Erkrankungen sei genauer, auch die Tabuisierung dieser Krankheiten werde nach und nach abgebaut. Trotzdem blieben viele Betroffene noch lange in ihrem alten Job, bevor sie erkennen, dass sie nicht weiterarbeiten können. Neben einer ärztlichen Behandlung oder Reha-Maßnahmen bekommen sie Hilfe in Friedehorst: Dort werden sie intensiv betreut, mithilfe von verschiedenen Trainings und Gesprächen wird ihnen der Einstieg in eine neue Arbeit ermöglicht. „Das ist eine große Chance“, sagt Dreyer. „Wir machen keine Arbeit von der Stange. Jede Betreuung ist ganz individuell.“