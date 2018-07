Jennifer und Adao da Piedade kümmern sich Tag und Nacht um ihre mehrfachbehinderte Tochter Caitlin. (Koch)

Zehn Jahre lang haben Jennifer und Adao da Piedade ihre schwerst mehrfachbehinderte Tochter Caitlin alleine gepflegt – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahre. Dann bekamen sie noch einmal Nachwuchs, Zwillinge. Damit war es für die Eheleute nach eigenen Angaben nicht mehr möglich, die Pflege ihrer Tochter alleine zu übernehmen. Doch die Suche nach qualifizierten Pflegekräften gestaltet sich offenbar mehr als schwierig.

Eigentlich stehe dem zwölfjährigen Mädchen fünf Mal pro Woche für je drei Stunden sowie in 15 Nächten im Monat eine Pflegekraft zu, sagt Jennifer da Piedade. „Wenn wir Glück haben, kommt fünf Mal im Monat eine Krankenschwester tagsüber für drei Stunden sowie bis zu zwölf Mal in der Nacht zu uns.“ Mehr könne der Pflegedienst zurzeit nicht leisten. Um Caitlin häufiger zu betreuen, sei mehr Personal nötig. Doch das ließe sich nicht finden, erzählt die Mutter.

Aktuell wird Caitlin von einem Pflegedienst aus Sulingen im Kreis Diepholz betreut. Entsprechende Angebote gibt es zwar auch in Bremen, doch die Anbieter können Caitlin laut Adao da Piedade nicht pflegen. Sie hätten zu wenig ausgebildetes Personal, um alle pflegebedürftigen Kinder in der Stadt zu betreuen. Deshalb sei die Familie auf einen Anbieter im Umland angewiesen.

Pflegekräfte anlernen

Caitlin leidet unter einer schweren Form der Epilepsie und bekommt schlecht Luft. „Unsere Tochter wurde so geboren. Wir sind mit der Aufgabe gewachsen“, sagt Jennifer da Piedade. Wie Caitlin zum Beispiel nach einem epileptischen Anfall am besten versorgt wird, weiß ihre Mutter nach eigenen Angaben in der Regel viel besser als die Fachkräfte. Wenn ihre Tochter etwa ins Krankenhaus müsse, würde sie daher zunächst auch das Personal im Umgang mit ihrer Tochter schulen. „Wir haben immer die Erwartung gehabt, dass Pflegekräfte mit Caitlin umgehen können; und wir sind immer wieder erschrocken, was wir so erleben", sagt die Mutter. Wenn Caitlin keine Luft bekomme, würden Pflegekräfte vielfach lange überlegen, wie sie den Zustand des Mädchens verbessern könnten. Die Eltern hingegen hätten die Lösung in den meisten Fällen unmittelbar parat.

Gerade frühmorgens fehlt der Familie, so erzählt es die Mutter, Unterstützung. Der Tag der da Piedades beginnt um fünf Uhr. Zwei Stunden später wird Caitlin vom Schulbus zur Schule gefahren. Anschließend macht Jennifer da Piedade die Zwillingsbrüder fertig, bringt sie zur Krippe und fährt danach zur Arbeit. 20 Stunden in der Woche arbeitet sie als Werkstoffprüferin. Nach Caitlins Geburt habe sie zunächst Vollzeit gearbeitet. Das sei heute wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht mehr möglich. Trotzdem freue sie sich, diese 20 Stunden arbeiten zu können. „Natürlich benötigen wir auch das Geld. Es geht mir aber auch darum, meine Probleme kurz vergessen zu dürfen und das Gefühl zu haben, integriert zu sein“, sagt Jennifer da Piedade.

Unterstützung bekommen Jennifer und Adao da Piedade von ihren Eltern. Weil die Pflege von Caitlin sehr schwierig sei, könnten die Großeltern nur in einem sehr beschränkten Maß einspringen. Anders sehe es bei den Zwillingen aus. Doch die beiden Jungs kommen nur sehr selten zu ihren Großeltern. „Wir wollen ihnen nicht das Gefühl vermitteln, sie würden stören. Wir wollen möglichst versuchen, alle zusammen zu sein“, sagt die Mutter.

In diesem Sommer machen die Eltern erstmals eine Ausnahme und fahren nur mit ihren Zwillingen in den Urlaub, um so neue Kraft zu tanken. Für zwei Wochen bringen sie Caitlin in einer Einrichtung in Hamburg unter. Im vergangenen Jahr war die Familie dort, um das Haus kennenzulernen. Nachdem die Eltern von der Qualität der Pflege überzeugt waren, haben sie sich fast ein Jahr zuvor für den Betreuungsplatz angemeldet. „Trotzdem habe ich ein mulmiges Gefühl und ein schlechtes Gewissen, Caitlin abzugeben“, sagt da Piedade.

Freizeit hat Jennifer da Piedade nach eigenen Angaben kaum. Die Freunde der Familie kämen fast immer zu ihnen nach Hause. Wenn die Mutter doch mal eine ruhige Minute am Abend oder am Wochenende findet, malt sie Bilder. „Länger als eine Viertelstunde habe ich aber nie Zeit. Dann brauchen meine Kinder mich wieder“, sagt sie. Außerdem würde sie gerne Sport machen. Doch daran sei derzeit aus Zeitgründen überhaupt nicht zu denken.

Noch könnten sie die Pflege ihrer Tochter und zeitgleich die Erziehung der Zwillinge leisten. Doch wie lange die Eltern das noch schaffen, wissen sie nicht. Schon jetzt würde sie Abend für Abend merken, wie erschöpft sie vom Tage sei. Nur durch Hilfe von außen können sie verhindern, irgendwann gar nicht mehr zu können. Sie hofft nun, dass sich auch andere Eltern melden. Eltern, die zeigen, dass es ihnen ähnlich geht. Und die darauf aufmerksam machen, dass es einen Notstand gibt. Einen Pflegenotstand.