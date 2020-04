Freiwillige Helfer benötigen Schutzmasken, sie unter anderem von Firmen durch Spenden unterstützt. (Wang Quanchao/dpa)

Viele, die freiwillig in gemeinnützigen Einrichtungen helfen, müssen derzeit Masken tragen, um sich und andere Menschen zu schützen, zu denen sie dort engeren Kontakt haben. Oft ist es schwierig für die Aktiven, solchen Schutzmaßnahmen überhaupt zu bekommen. Selbst einfache Masken zum Tragen im öffentlichen Raum und in den Einrichtungen fehlen in vielen Bereichen. Umso wichtiger ist es, wenn Unternehmen in diesen Wochen genau diese Hilfen als Spenden bereitstellen, betonen Angehörige der Freiwilligen-Agentur Bremen, die sich als Bindeglied zwischen verschiedenen Organisationen mit Ehrenamtlichen für deren Belange einsetzt. Die Engagierten sind besonders froh, wenn ihnen von Firmen solche Geschenke für Helferinnen und Helfer in Vereinen und Verbänden zugehen. So haben sie jetzt von dem Bremer Personaldienstleisters 53acht und den Oldenburger Transportservices DE-LIVER 5000 Einmalmasken für die Freiwilligenarbeit in Bremen bekommen.

„Der Bedarf ist riesig“, sagt Lena Blum, Leiterin der Freiwilligen-Agentur. Eine erste Abfrage bei gemeinnützigen Organisationen kürzlich habe das gezeigt. „Wir rufen deswegen zu weiteren Maskenspenden für die Bremer Engagement-Landschaft auf.“ Anfang April hatte die Einrichtung Bremerinnen und Bremer zudem dazu aufgerufen, Mund-Nasen-Masken für das Personal von Pflegeeinrichtungen zu nähen. „Bislang konnten fast 300 selbst genähte Schutzmasken gesammelt und verteilt werden“, freut sich Blum über die bisherige Resonanz. Und sie betont: „Freiwillige unterstützen auch zu Corona-Zeiten diejenigen, die Hilfe benötigen. Masken sind hier besonders wichtig, um die Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, vor Ansteckung zu schützen.“

Die Spendenübergabe an der Freiwilligen-Agentur, Dammweg 18-20, haben Florian Kohls von 53acht und Manfred Baer von DE-LIVER übernommen.