Die Auszubildenden Johanna Bruns, Veronika Müller und Kristina Höhl haben in einem Kinderzentrum nahe Kapstadt gearbeitet. (Kuhaupt)

Jabulani – in der südafrikanischen Sprache Zulu bedeute dies, glücklich zu sein, sagt Johanna Bruns. So sollen sich Kinder fühlen im „Jabulani Day-Care-Center“, einer Kindertagesstätte in der Nähe von Kapstadt. Selbstverständlich ist das dort nicht. Denn die Einrichtung liegt in einem der ärmsten Viertel der Gegend, erzählt Bruns (21), die mit Kristina Höhl und Veronika Müller mehrere Monate in dem Kindergarten gearbeitet hat. Die jungen Frauen sind angehende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen beim Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno).

Im zweiten Ausbildungsjahr haben sie die Möglichkeit, sechs Wochen im Ausland zu arbeiten. Die drei Freundinnen entschieden sich für Südafrika und organisierten den Aufenthalt komplett selbst. Von Anfang an war für sie klar – sie wollten nicht nur eine Zeit lang mitarbeiten, sondern die Menschen dort, so gut es geht, auch langfristig unterstützen. „Es tat weh, zu wissen, wir fliegen zurück, und es ist alles wie vorher, und wir können nichts Nachhaltiges tun“, sagt Kristina Höhl. Deshalb starteten die Auszubildenden noch vor Ort eine Spendenaktion über eine Fundraisingseite. Innerhalb kurzer Zeit kamen einige hundert Euro zusammen – für die jungen Frauen ein Ansporn, weiterzumachen. 2000 Euro wollen sie sammeln. Damit könnten zum Beispiel wichtige Instandhaltungsarbeiten finanziert werden.

Die private Kindertagesstätte sei eine Art Zufluchtsort für die Familien in dem von Armut geprägten Viertel, erzählt Bruns. Hinzu kämen Probleme mit Drogen, Kriminalität und Krankheiten wie HIV. Cynthia Isaacs, die Gründerin und Leiterin der Einrichtung, sei eine Respektsperson in der Gegend. 57 Kinder betreut sie in ihrem Privathaus gemeinsam mit ihrer Tochter, ihrem Ehemann und einer Teilzeitkraft. „Die Kinder lernen wirklich viel von der Frau, sie bekommen etwas für ihr Leben. Das Einzige, woran es mangelt, sind materielle Dinge“, sagt Bruns. Täglich gebe es in der Einrichtung kleine Unterrichtseinheiten für die größeren Kinder – was ist ein Dreieck, was ein Viereck? Woraus besteht unsere Luft? „Die Eltern wissen, den Kindern wird dort Bildung vermittelt“, ergänzt Veronika Müller.

In der Betreuungsstätte fehlt es trotzdem häufig an vielen alltäglichen Dingen – etwa an Toilettenpapier, Pflastern, Medikamenten, Feuchttüchern. Für viele Kinder seien Frühstück und Mittagessen die einzigen festen Mahlzeiten am Tag. Auch größere Anschaffungen wären wichtig – der Wickeltisch falle fast auseinander, eine Wand zur Abgrenzung zwischen Garten und Wohnbereich fehle, das Dach sei undicht.

Den Krankenpflegerinnen ist es wichtig, einen Beitrag zu leisten. „Ich finde, dass wir Verantwortung haben für die Menschen, denen es nicht so gut geht. Ich mache etwas mit den Ressourcen, die ich habe. Das ist, was mich antreibt“, sagt Bruns. Ihren beiden Freundinnen geht es ähnlich. Schon in der Schule haben sie sich sozial engagiert.

Obwohl sie nicht in einer Klinik arbeiteten, konnten die angehenden Krankenpflegerinnen im „Jabulani Day-Care-Center“ vieles aus ihrer Ausbildung direkt anwenden. Während ihrer Zeit dort sei die Wasserknappheit besonders spürbar gewesen. Es fehlte an Wasser, um sich die Hände zu waschen. „Wir haben den Kindern zum Beispiel das Desinfizieren der Hände beigebracht“, sagt Höhl.

Auch das Zähneputzen übten die Bremerinnen mit den Kindern. Privat hatten sie Zahnbürsten gekauft und mit den Kleinen mit Hilfe eines Liedes einstudiert, worauf es beim Putzen ankommt. Höhl: „Die Zahnbürsten durften sie dann mitnehmen. Am nächsten Tag erzählten sie ganz stolz, dass sie sich die Zähne geputzt haben.“

Natürlich wissen die Freundinnen, dass sie mit ihrer Spendenaktion nicht alle Probleme vor Ort lösen können. Deshalb hoffen sie auf eine langfristige Kooperation mit der Tagesstätte. Der nächste Jahrgang beginnt bald damit, den Auslandsaufenthalt zu planen – Bruns, Höhl und Müller wollen vor den Azubis Vorträge halten und sie so für einen Einsatz im „Jabulani Day-Care-Center“ begeistern. „Wir wollen andere Schüler hier anwerben, dass die im nächsten Jahr dahingehen. Damit sie dort immer mal wieder neue Menschen haben, die helfen können“, sagt Müller.

Wer die Kindertagesstätte mit einer Spende unterstützen möchte, kann das auf der Fundraisingseite tun https://de.gofundme.com/education-for-jabulani oder die Spende direkt auf das Spendenkonto überweisen: Johanna Bruns IBAN: DE25 2905 0101 0080 6283 16 BIC: SBREDE22XXX Verwendungszweck: „Jabulani Day Care“ und den eigenen Namen. Weitere Informationen gibt es unter der E-Mailadresse educationforjabulani@gmail.com.