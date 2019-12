Olaf Scholz will, dass bei der Umsetzung eines Entschuldungsprogramms für klamme Kommunen die Länder mithelfen. (Monika Skolimowska/zb/dpa)

Das vom Bund mit Länderunterstützung geplante Entschuldungsprogramm für besonders klamme Kommunen stößt in Niedersachsen und Bremen nur auf ein verhaltenes Echo. Sowohl Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil als auch Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (beide SPD) verwiesen auf die großen eigenen Entschuldungsanstrengungen, die sie bereits für die Kommunen unternommen haben. Diese Leistung müsse bei den geplanten Bundeshilfen berücksichtigt werden.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte ein Entschuldungsprogramm für rund 2500 Kommunen mit besonders hoher Kreditlast ins Gespräch gebracht. Dabei hatte er betont, dass sich neben dem Bund auch die Länder daran beteiligen sollten. Das Echo der Bundesländer darauf fällt unterschiedlich aus, zu der von Scholz geforderten Solidarität sehen sich nicht alle finanziell in der Lage.

58 Kommunen befinden sich noch im Entschuldungsprogramm

„Wir haben in Niedersachsen als Land aus eigenen Mitteln gemeinsam mit der kommunalen Familie viele defizitäre Kommunen entschuldet, so dass sie nun ganz überwiegend ihren Haushalt ausgleichen und wieder mehr investieren können“, so Weil. 72 Kommunen wurden nach Angaben des Innenministeriums mit rund 2,1 Milliarden Euro unterstützt. 58 Kommunen befinden sich derzeit noch in einem Entschuldungsprogramm.

„Ich begrüße es, wenn jetzt auch von Bundesseite aus der Versuch unternommen wird, besonders betroffenen Kommunen zu helfen“, sagte Weil. Anstrengungen von Ländern, die wie Niedersachsen in Vorleistung gegangen seien, müssten dabei aber berücksichtigt werden. „Dies gilt insbesondere deswegen, weil wir auf viele Jahre hinaus unsere damals eingegangenen Verpflichtungen abtragen müssen.“ Weil verwies darauf, dass Hilfen an konkrete Entschuldungsvereinbarungen gekoppelt waren.

„Die betroffenen Kommunen mussten selbst nachhaltige Beiträge leisten.“ Diese Bemühungen würden bis heute in einem konsequenten Controlling überwacht, auch im Interesse der übrigen Kommunen, die die Entschuldung mitfinanziert hätten. „Ähnliches würde ich auch für ein bundesweites Vorgehen empfehlen.“ Im Gegenzug zu einer Entschuldung seien in Niedersachsen etwa Zusammenlegungen von Gemeinden vereinbart worden. „Es handelte sich also in gewisser Weise immer auch um eine Hilfe zur Selbsthilfe, um neue Zukunftschancen zu eröffnen. Das hat sich bewährt und dürfte sicherlich ebenfalls andernorts Sinn machen.“

Weil räumte ein, dass insbesondere Großstädte mit hohen Soziallasten und aufwendiger Infrastruktur oft vor hohen Schuldenbergen stünden, wenn die Steuereinnahmen etwa wegen eines Strukturwandels geringer ausfallen. „Deshalb ist eine Hilfe für bedürftige Großstädte angemessen.“ Trotzdem sollte jede Kommune für eine Entschuldung auch eigene, auf die Situation vor Ort abgestimmte Beiträge leisten.

Bovernschulte fordert die Berücksichtigung von Entschuldungsleistung

Regierungschef Bovenschulte (SPD) verwies darauf, dass das Land Bremen kürzlich erst seine beiden Städte Bremen und Bremerhaven entschuldet habe. „Sachgerecht wäre es, wenn diese gerade vollzogene Entschuldungsleistung des Landes auch bei den im Raum stehenden Bundeshilfen zur Entschuldung berücksichtigt würden.“

Aus seiner Sicht sollten sich an der Entschuldung der Kommunen mit Bundeshilfe nur die Länder beteiligen, deren Kommunen auch profitieren. „Es muss mit Blick in die Zukunft aber vor allem verhindert werden, dass neue kommunale Schulden auflaufen“, so Bovenschulte. Dafür müssten die Kommunen von Soziallasten befreit werden, die der Bund übernehmen könne.