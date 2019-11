Tipps, Telefonnummern und Kontakte sind in der Broschüre „Mannomann!“ für Männer zu finden. (Senatorin für Soziales)

Bremen. Das Sozialressort hat eine Broschüre präsentiert, mit der Männer – insbesondere ­Väter – einen leichteren Zugang zu Hilfs- und Informationsangeboten in Bremen bekommen sollen. „Mannomann!“ heißt das Infoblatt, in dem die Behörde Tipps, Telefonnummern und Kontakte zu verschiedenen Anlaufstellen in Sachen Erziehung zusammengestellt hat. Die Broschüre wurde vom Netzwerk Familienbildung zusammen mit der Sozialbehörde entwickelt. Sie erscheint neben Deutsch in fünf weiteren Sprachen: Farsi, Arabisch, Türkisch, Englisch und Französisch.

„Für viele Väter gehört es heute selbstverständlich zum männlichen Rollenverständnis dazu, dass sie eine wichtige Rolle in Erziehung und Betreuung ihrer Kinder einnehmen wollen und dabei auch bereit sind, im Beruf zurückstecken“, erklärt Senatorin Anja Stahmann (Grüne). Dabei sei es aber wichtig, den Austausch mit anderen zu suchen. Ziel der Broschüre ist es deshalb, über die Angebote verschiedener Einrichtungen der Sozialen Arbeit aufzuklären und Männern damit den Weg zu Informationen über Familienbildung sowie zu Hilfen bei Problemlagen oder Krise zu erleichtern. „Väter nehmen diese Angeboten immer noch deutlich seltener wahr als Mütter“, erklärte Stahmann.

Konkret bildet die Broschüre damit eine Art Katalog für verschiedene Beratungsstellen. Sie ermöglicht aber auch einen Einblick in die Erziehungsaufgaben von Vätern. So werden die elf Häuser der Familie ebenso wie der Verband binationaler Familien vorgestellt, zudem erklären Väter in Kurzinterviews, wie sie ihre Rolle in der Kindererziehung wahrnehmen. Auch finanzielle Unterstützung ist ein Thema: Unter anderem wird die Daniel-Schnakenberg-Stiftung vorgestellt. Sie hilft Familien, eine Urlaubsreise zu finanzieren.

Schließlich verweist die Behörde auf verschiedene Orte, an denen Väter und Familien in ihren Aufgaben begleitet werden können. Wer beispielsweise nicht mehr mit seiner Partnerin zusammenlebt, muss die Lage nicht alleine meistern: Das Vätertreff oder das Besuchscafé in Walle gewähren getrennten Paaren den Raum, ihnen und ihren Kindern in Begleitung den Wechsel von einem Haushalt zum anderen zu erleichtern. Die Sozialbehörde hat in der Broschüre außerdem verschiedene Informationen zu den Themen Teilzeitarbeit, Elterngeldberatung, Antidiskrimierung und Gewalt zusammengestellt.

Weitere Informationen

Interessierte können die Broschüre auf der Internetseite der Sozialsenatorin unter www.soziales.bremen.de herunterladen.