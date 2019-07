Der Architekt Felix Brinkhege berichtet über Hilfsprojekte der Stiftung seines Vaters und freut sich über eine Spende des prominenten Künstlers Udo Lindenberg. (Karsten Klama)

Noch gar nicht lange ist es her, dass Felix Brinkhege über die Stiftung seiner Familie berichtet hat. Nun hat seine Familie Menschen in dem Kinderwaisen-Dorf Yovokope in Togo selbst auch auf einem anderen Weg unterstützt. Sie ist in den Ort nahe der Hauptstadt Lomé gereist, um nachzuschauen, was benötigt wird. Dabei geht es weniger um klassische Versorgung, vielmehr sollen die Bewohner so schnell wie möglich für sich selbst sorgen können.

Sie lernen das Maurern und andere Gewerke, um Schulen für die Kinder im Dorf bauen zu können oder die vorhandenen zu vergrößern. Sie bekommen dafür Maschinen, auch für den Landbau. Eine Biogas-Anlage sorgt für den notwendigen Strom, auch für Licht in ihren Hütten. Stiftungsgründer Anton Brinkhege und seine erwachsenen Kinder waren deshalb mehrfach vor Ort. Unter anderem hat sein Sohn, der Architekt Felix Brinkhege, sein Know-how eingebracht.

Inzwischen hat die Bremer Familienstiftung prominente Unterstützung aus Hamburg bekommen: Der vielseitige Künstler Udo Lindenberg hat sich kürzlich mit einer Spende zu dem Projekt bekannt. „Wir haben 7500 Euro und eine Zeichnung von ihm bekommen“, freut sich Felix Brinkhege.

„Mein Vater war erst kürzlich wieder vor Ort“, berichtet er. Auch seine Geschwister bringen sich in das Projekt ein, haben alle das Dorf besucht, zum Teil mehrfach. Brinkheges liegt das Vorankommen in dem afrikanischen Land am Herzen. Daher unterstützt die Stiftung den Verein „Lebenschance“, dem etwa 35 Bremer angehören. Die Projekte in Yovokopé und Lomé hat der gebürtige Togoer und ehemalige Bremer Roger Sodji auf den Weg gebracht. Gemeinsam haben die Beteiligten unter anderem dafür gesorgt, dass etwa 400 Waisenkinder in der Region Badja ein sicheres Zuhause gefunden haben. Mehr über die Stiftung und den Verein unter http://brinkhege-stiftung.de und www.togo-hilfe.de.