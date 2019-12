Familie Almurad kann die Weihnachtshilfe sehr gut gebrauchen. Über notwendige Winterklamotten bis hin zu einer Kopforthese für ihren chronisch kranken Sohn Dilawar. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Sie sind verschont geblieben. Hebjhir Nafkoshi-Almurad, ihr Mann Joran und ihre drei Kinder in der Bydolekstraße mussten vorsorglich ihre Wohnung verlassen, als ein Feuer in Haus Nummer 2 ausbrach. Die 28-Jährige war froh, als sie von Nachbarn und Feuerwehrleuten erfuhr, „dass es außer Rauchgasopfern keine Schwerverletzten gegeben hat“. Eigentlich hatte die gebürtige Irakerin die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER gerade erst beantragt.

Sie wünschte sich Geld, um damit Geschenke für die Kinder und Hilfsmaterial für ihren chronisch kranken Sohn Dilawar zu finanzieren. „Nun brauchen hier alle mehr Hilfe denn je.“ Das Ehepaar ist trotz der Not zufrieden mit ihrem Wohnort. Gerade haben sie sich daran erinnert, was ihnen hier alles Gutes widerfuhr. Sie selbst floh vor 20 Jahren mit ihrer Familie aus dem Irak, ihre Eltern leben inzwischen in Hannover. „Wir fühlen uns wohl und sind integriert“, sagt die junge Frau, die aus einer jesidischen Familie stammt. Auch das ist ihr wichtig. „Wir denken auf Deutsch.“

Trotzdem hat es der Älteste nicht einfach: Dilawar leidet von Geburt an unter epileptischen Anfällen, muss außerdem eine Beinorthese tragen. Damit kann er dann gehen, doch auch das fällt ihm schwer. Zudem, so erzählt seine Mutter, sei die Entwicklung des Achtjährigen verzögert. „Ich liebe ihn so sehr und freue mich, dass er bei uns ist.“ Dieser Satz ist ihr wichtig, sie wird ihn im Laufe des Gespräches noch öfter sagen. Sie kümmert sie sich intensiv um ihn, wenn Dilawar nach Hause kommt.

In der Schule habe er durch seine Behinderung eine persönliche Assistenz. Drei Kinderbetten und Fahrräder und Helme stehen bei der Familie nun ebenso auf der Wunschliste wie eine Kopforthese für Dilawar. Über Matratzen, Winterkleider und Stiefel würden sie sich auch freuen, gibt die Mutter unumwunden zu. Die Eltern beziehen beide Sozialhilfe. Der Vater kann wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht arbeiten, die Mutter kümmert sich um die Kinder.

Hebjhir Nafkoshi-Almurad hofft allerdings, dass sich die Situation bessert, wenn die kleine Cataleya in die Krippe kommt. „Unbedingt“, sagt die junge Frau. Dann ist sie wie die großen Geschwister wochentags auch gut untergebracht, hofft die Mutter, die gerne wieder arbeiten möchte. Bevor ihre Tochter zur Welt kam, habe sie eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin begonnen und in der Pflege gearbeitet. Die Ausbildung würde sie nun gern beenden und dann in einer Zahnarztpraxis arbeiten. Wenn dann auch noch ihr Mann eine neue Arbeitsstelle findet, wäre der Familie sehr geholfen.

Wer helfen möchte, kann Spenden für die „Aktion Weihnachtshilfe“ auf das IBAN-Konto DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen (BIC: SBREDE22XXX) einzahlen oder online über www.sparkasse-bremen.de/spendenportal. Jede noch so kleine Zuwendung ist willkommen. Weitere Infos auf weihnachtshilfe.weser-kurier.de.