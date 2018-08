Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter durch Elternvereine ist in Bremen eine zweite Säule neben den städtischen Kitas. Doch bei der Bearbeitung der Anträge auf Kostenerstattung ist die Bildungsbehörde erheblich in Rückstand geraten. (Arno Burgi/dpa)

Die Bildungsbehörde beschreitet ungewöhnliche Wege, um die massiven Bearbeitungsrückstände in ihrer Elternbeitragsstelle in den Griff zu bekommen. Nun sollen sogar Familienangehörige von Mitarbeitern helfen, liegen gebliebene Akten aufzuarbeiten, damit betroffene Eltern schneller zu ihrem Geld kommen.

Wie berichtet, liegen zurzeit rund 2200 Anträge von Eltern auf Kostenerstattung für die Betreuung ihrer Kinder unbearbeitet auf Halde. Dabei handelt es sich um Fälle, in denen die Unterbringung über Elternvereine organisiert ist Anders als bei der Betreuung in städtischen Kitas müssen die Eltern bei diesem Modell finanziell in Vorleistung gehen. Gibt eine Familie mehrere Kinder in Obhut, können also schnell Beträge von mehreren tausend Euro auflaufen. Wegen des massiven Bearbeitungsstaus hatte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) vor wenigen Tagen dem Abteilungsleiter "Frühkindliche Bildung", Thomas Jablonski, die Zuständigkeit für die Elternbeitragsstelle entzogen und ihm öffentlich "massives Leitungsversagen" attestiert.

Mehr zum Thema Bildungssenatorin zieht Konsequenzen 2200 Eltern warten auf Erstattung von Betreuungsgebühren Massive Probleme bei der Bremer Elternbeitragsstelle: 2200 Anträge von Eltern, die sich ihre ... mehr »

Die Aufgabe, den Berg unerledigter Akten so schnell wie möglich einzuebnen, liegt nun bei Detlef von Lührte, Abteilungsleiter "Zentrale Dienste" im Hause Bogedan. Von Lührte packt sie durchaus unkonventionell an, wie alle Mitarbeiter der Behörde am Dienstag einem internen Rundschreiben entnehmen konnten. In seiner Mail appelliert der Spitzenbeamte geradezu flehentlich an die Beschäftigten, Überstunden zugunsten der Elternbeitragsstelle zu leisten. "Jede Stunde, jeder Einsatz am Wochenende, für den wir auch Mehrarbeit anordnen würden, hilft", schreibt von Lührte. Aber es kommt noch besser. "Sollten ihre Kinder, Neffen und Nichten studieren und einen Semesterjob suchen, sind auch sie herzlich willkommen", heißt es in der Mail.

Hilfskräfte aus dem familiären Umfeld

Zugleich räumt der Abteilungsleiter in seinem Schreiben indirekt ein, dass die am Dienstag öffentlich angekündigten Personalverstärkungen in der Elternbeitragsstelle nicht ausreichen werden, um der Lage Herr zu werden. Diese zusätzlichen Mitarbeiter könnten die Anträge zwar abschließend bearbeiten. "Damit wir aber zügig zur eigentlichen Leistungsgewährung gelangen können, sind zahlreiche Zwischenschritte erforderlich", so von Lührte. Gemeint sind die Anlage von Akten, die Prüfung von Unterlagen auf Vollständigkeit, telefonische Sachstandsauskünfte und ähnliches. Eben hierfür werden nun Hilfskräfte aus dem familiären Umfeld der Behördenmitarbeiter gesucht.

Mehr zum Thema Erstattung der Betreuungsgebühren Bremer Eltern: "Von der Politik alleingelassen" Eltern zahlen zum Teil für zwei Kinder 860 Euro Gebühr für die Betreuung im Elternverein - ohne ... mehr »

In der Behörde traf der Appell von Lührtes offenbar auf ein sehr unterschiedliches Echo. Einzelne Mitarbeiter sollen sich bereits grundsätzlich zu den erbetenen Überstunden bereit erklärt haben, so ist zu hören. Andere empfanden es dagegen als grotesk, die eigene Familienangehörigen einzuspannen, um die Misere in der Elternbeitragsstelle aus der Welt zu schaffen.

Der Bearbeitungsstau in der Behörde umfasst eigentlich noch mehr Fälle als die genannten 2200. Hinzu kommen 1100 unbearbeitete Akten von Eltern, die ihr Kind durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater betreuen lassen – einige Vorgänge datieren noch aus 2013 und 2014. In der Tagespflege ist die Bezahlung anders geregelt als bei Elternvereinen: Familien zahlen Gebühren an die Stadt. Doch diese verzichtet laut Senatorin Bogedan aktuell aufgrund des Bearbeitungsstaus auf die Zahlung. Die 1100 Eltern, die auf Tagesmütter setzen, haben laut Behörde mithin keinen finanziellen Nachteil.