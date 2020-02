Was lange währt, wird endlich gut. Insgesamt vier Jahre haben die Verhandlungen mit den Bremer Behörden gedauert, lediglich vier bis fünf Monate Umbau und Ausstattung des ehemaligen Möbelgeschäftes Ullmann am Wall 175, erzählen die Wirtschaftsjunioren Sebastian Schmitt und Fabian Markmann. Bis die Einrichtung eröffnet werden konnte, hatten sie einen Kampf mit den Windmühlenflügeln der Bremer Bürokratie zu bestehen, wie sie berichten. Für die Konzeption holten sich die Wirtschaftsjunioren Ilse Wehrmann, Expertin in Sachen frühkindlicher Pädagogik mit ins Boot, die deutschlandweit in Sachen Kita-Konzeption unterwegs ist. Mit der Eröffnung des zusätzlichen Standortes hat die Kita Walljunioren nun für insgesamt 100 Kinder Platz. Bereits im September 2018 war die von der Pme Familienservice betriebene Kita an den Start gegangen. Mit der Erweiterung gibt es nun noch mehr Platz zum Toben, wie auf diesem Bolzplatz im Untergeschoss oder auf den beiden Klettertürmen, die mit Spendengeldern finanziert worden sind. Kostenpunkt: 90 000 Euro.