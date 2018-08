Hinrich Lührssen wird zukünftig nicht mehr bei Radio Bremen zu sehen sein (Frank Thomas Koch)

Hinrich Lührssen wird vorerst nicht mehr bei Radio Bremen zu sehen sein. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung (SZ) bestätigte der Fernsehsender den Verzicht auf den Journalisten, der vor Kurzem in den Bremer Landesvorstand der AfD berufen wurde. Der Sender handhabe es generell so, dass man "keine journalistischen Auftritte von Funktionären politischer Parteien" zulasse, zitiert die SZ den Sender. Das bedeutet für Lührssen, dass er beim Sender nicht mehr eingesetzt wird, solange er im Landesvorstand der AfD tätig ist. Für den Sender sei es wichtig, in seinen Programmen die politische Unabhängigkeit zu wahren, teilte der Sender weiter mit.

Auch Lührssen äußert sich zur Entscheidung der Programmdirektion. "Ich bedauere die Entscheidung. Nach den Reaktionen in den letzten Tagen bin ich mir sicher, dass viele Zuschauer meine Beiträge bei buten un binnen vermissen werden", erklärte Lührssen in einer Mail an den WESER-KURIER.

Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass der TV-Reporter in den Bremer Landesvorstand der AfD berufen wurde. Die Internetseite AfD Watch Bremen hatte zunächst anhand eines Screenshots eines Beitrags auf der Facebook-Seite der Bremer AfD berichtet. Der Beitrag wurde später zunächst gelöscht.

Bei Radio Bremen wollte man sich nach Bekanntwerden des Vorfalls zunächst Zeit bei der Entscheidung lassen. Zwei klärende Gespräche hatte es mit Lührssen gegeben. Eines in der Vorwoche sowie am vergangenen Dienstag in dessen Anschluss Radio Bremen die Entscheidung fällte.

Lührssen ist nicht der erste Journlaist, der nach der Aufnahme in ein AfD-Amt seinen Posten räumen muss. Leif-Erik Holm, seit 2017 Bundestagsabgeordneter, wurde bei Antenne MV 2013 gekündigt, nachdem er Spitzenkandidat bei der AfD Mecklenburg-Vorpommern im Bundestagswahlkampf wurde. (sei)