Ein wenig aufgeregt sind alle Vier: Tony Hadley (von links) trifft vor seinem Konzert Jürgen Gutjahr, Stephan Bierstedt-Bruhn und Lina Joy Gutjahr. Die WESER-KURIER-Leser haben das Treffen bei einem Gewinnspiel gewonnen. (Christina Kuhaupt)

Die ersten Gäste standen bereits um 18.15 Uhr vor den Türen des Modernes in der Bremer Neustadt. Dabei startete das Konzert erst um 20 Uhr. Die Kälte konnte die Fans des britischen Popsängers Tony Hadley jedoch nicht davor abschrecken, tapfer auszuharren. Am Sonntag machte Hadley während seiner Europatournee in Bremen Station.

Vor drei Jahren noch stand er mit seiner Band Spandau Ballet auf der Bühne, jetzt ist er solo unterwegs. Zuletzt gab der gebürtige Londoner ein Konzert in Hilversum in den Niederlanden. Danach ging es mit dem Bus nach Bremen. Drei Fans hatten bereits vor dem Konzert die Möglichkeit, den Star hautnah zu erleben und persönlich kennenzulernen.

"Seine Stimme ist einfach unverwechselbar"

„Ich habe das Gewinnspiel gesehen und gedacht, da kann man doch mal mitmachen“, sagt Lina Joy Gutjahr. Die 24-Jährige war am Sonntagabend mit ihrem Vater beim persönlichen „Meet and Greet“ mit Tony Hadley. Jörg Gutjahr war in den 80ern einmal Fan des Sängers. Was an ihm so besonders ist? Gutjahr lacht. „Das müssen Sie die Frauen fragen“, sagt er, fügt dann jedoch hinzu: „Seine Stimme ist einfach unverwechselbar.“

Stephan Bierstedt-Bruhn ist der Dritte im Bunde der Gewinner. Zum Glück ist noch ein wenig Zeit, denn für das Treffen müssen sich die drei noch ein paar Fragen überlegen. Als Hadley schließlich um die Ecke biegt, sind die drei Fans plötzlich ganz still. Doch der Sänger nutzt die Gelegenheit, um allen herzlich die Hände zu schütteln und charmante Wangenküsse an die Dame zu verteilen. Auf den ersten Blick ist klar: Vor ihnen steht ein aufgeschlossener, überaus lustiger und fröhlicher Brite, mit dem es sich gut plaudern lässt. Von Bremen ist er begeistert, nicht nur von der Altstadt mit der „wunderschönen, alten Architektur“.

Ende Februar endet die Tournee

Mit einem Becher Saft in der Hand plaudert er aus dem Nähkästchen. Seine Band Spandau Ballet hat er vor drei Jahren verlassen. „Die Leute verstehen das nicht immer. Viele bezeichnen mich deshalb als selbstsüchtig, aber wenn sie die Gründe kennen würden, würden sie es verstehen“, sagt er. Nach dem Auftritt geht es schon wieder weiter nach Oslo. In Bremen war er zum ersten Mal. Ende Februar beendet Tony Hadley seine Tournee.

Bis dahin ist er in Deutschland noch in Aschaffenburg, Mannheim und München zu sehen. Nach einem lockeren, aber kurzen Gespräch durften die Fans dann das Konzert genießen. Seinem Publikum präsentierte Hadley nicht nur bekannte Songs aus seiner Zeit mit Spandau Ballet. Auch über neue Lieder durften sich die zahlreichen Fans freuen.