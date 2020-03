Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Arbeit im Pressehaus. (Jonas Völpel)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Zeiten verlangen allen viel ab, das gilt auch für das Team der Bremer Tageszeitungen AG. Doch wir halten den Kopf hoch, den Betrieb und unser Angebot aufrecht, so umfangreich wie möglich. Unsere Mitarbeiter sind nervenstark, einige arbeiten von zu ­Hause aus. Die Verbreitung des Coronavirus und die Folgen haben dennoch zwangsläufig Auswirkungen auf unsere ­Berichterstattung. Sie wird in den nächsten Tagen anders aussehen als sonst, weil das öffentliche Leben mehr und mehr erlahmt. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, auch für den Fall, dass es zu Problemen in der Zustellung kommen ­sollte. Und: Da die Schulen geschlossen worden sind, bieten wir bis auf Weiteres zur Information und Zerstreuung die tägliche Kinderseite „Kinderzeitung Extra“ an (Seite 24). Für ­aktuelle Informationen stehen auch unsere digitalen Kanäle, www.weser-kurier.de, sowie unsere Angebote in den sozialen Netzwerken und unser E-Paper zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!