Im Februar 2015 sorgten Hinweise auf einen geplanten Waffendeal in Bremen für einen Großeinsatz der Polizei im Stadtzentrum. Im vergangenen Jahr soll dieselbe Informantin die Sicherheitsbehörden erneut auf angebliche Waffenhändler hingewiesen haben. (Frank Thomas Koch)

„Was wurde aus den Ermittlungen zum mutmaßlich islamistisch motivierten Raubüberfall in Osterholz-Scharmbeck?“, erkundigt sich die Linke in einer kleinen Anfrage beim Senat. Der antwortet darauf jetzt mit einer fünfseitigen Vorlage. Dabei hätten auch zwei Wörter gereicht: gar nichts. Oder, etwas länger formuliert: Ein hinreichender Tatverdacht wegen Waffen- oder Staatsschutzdelikte? Nicht bestätigt, Verfahren eingestellt. Parallelen zu einen ähnlichen Fall in Hamburg? Nicht bestätigt. Die Anklage gegen die mutmaßlichen Täter? Vom Gericht ab­gelehnt.

Ende September 2017 will die Polizei einen geplanten Überfall auf einen Juwelier in ­Osterholz-Scharmbeck vereitelt haben. Laut Sicherheitsbehörden ging es dabei um wesentlich mehr als nur um einen Raub. Die Beute sollte der Finanzierung von Kriegswaffen dienen, hieß es. Dschihadisten aus Frankreich wollten damit Waffen kaufen, um sie bei einem Terroranschlag einzusetzen.

Entsprechend groß war der Polizeieinsatz. Spezialkräfte aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg unterstützten ihre Bremer Kollegen, sogar der französische Staatsschutz war involviert. Am 29. September wurden in Osterholz drei der sechs Tatverdächtigen festgenommen. Einer von ihnen, ein 50-jähriger Algerier, wurde im Oktober abgeschoben. Er war der Polizei schon seit Jahren als Salafist bekannt, ihm wurden Kontakte zu zahlreichen Jihadisten und die Unterstützung islamistischer Terrormilizen in Syrien und Irak vorgeworfen.

Parallelen zu 2015

Schon unmittelbar nach dem vermeintlichen Coup der Polizei hatte es Zweifel daran gegeben. Kristina Vogt, Fraktionschefin der Linken, fielen Parallelen „zur angeblichen Informationslage“ auf, die Ende Februar 2015 zu einem Anti-Terror-Einsatz in Bremen führte. Nun hieß es, ein Mann aus Bremen habe sich im Juni 2017 bei der Kripo gemeldet und berichtet, dass ein Islamist mit mehreren Franzosen bei ihm gewesen sei. Man habe über den Kauf von Kriegswaffen geredet, die in Frankreich eingesetzt werden sollten. Weitere Aussagen zu dem Waffendeal habe er allerdings verweigert. Stattdessen soll eine Bekannte von ihm der Polizei weitere Details genannt haben, die Rede sei von einem in Frankreich lebender Käufer aus Algerien gewesen, der Maschinenpistolen erstehen wollte.

Mehr zum Thema Terrorgefahr? Wieder Kritik an Polizei-Einsatz Hat die Bremer Polizei ohne Grund einen Großalarm ausgelöst? Das Magazin Spiegel behauptet dies. ... mehr »

Die Linke erinnerte all dies auffällig an den Antiterror-Einsatz im Februar/März 2015. Die damaligen Behauptungen über Franzosen, Waffenbeschaffung und Maschinenpistolen seien nahezu identisch zum Raubüberfall in Osterholz-Scharmbeck. Und auch die Informantin der Polizei sei dieselbe. Im Untersuchungsausschuss zum Antiterror-Einsatz hätten sich deren Angaben allerdings „nahezu vollständig als haltlos und von zweifelhafter Qualität“ erwiesen. Angesichts derart offensichtlicher Parallelen hätte große Skepsis geboten sein müssen, kritisierte Kristina Vogt im November 2017. Zumal der Untersuchungsausschuss ausdrücklich einen kritischeren Umgang mit Hinweisen von Informanten gefordert hatte.

Bremens Kripo-Chef Daniel Heinke wies diese Vorbehalte gegen den Großeinsatz der Sicherheitskräfte entschieden zurück. Man habe ernsthafte Hinweise auf Straftaten verfolgt, der Festnahmen seien wochenlang umfangreiche Telekommunikations-Überwachungen und weiterer Ermittlungen von Polizei, Verfassungsschutz und französischer Sicherheitsbehörden vorausgegangen.

Kein hinreichender Tatverdacht

Die Linke fasste nun noch einmal nach und erkundigte sich beim Senat nach dem Ausgang der Ermittlungsverfahren und insbesondere danach, ob sich der Verdacht auf Waffenhandel und Staatsschutzdelikte aus heutiger Sicht bestätigt habe. Letzteres verneint der Senat in seiner Antwort, die dem WESER-­KURIER vorliegt. Zwar habe sich im Laufe der Ermittlungen bestätigt, dass die Beschuldigten Bezüge zu Frankreich haben. Ein hinreichender Tatverdacht wegen möglicher Waffen- oder Staatsschutzdelikte sei jedoch nicht festzustellen gewesen. Nach Informationen des WESER-KURIER wurden alle Ermittlungen in diese Richtung von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Mehr zum Thema Kritik an Polizei Polizei soll ihre Ermittlungen dem Kontrollausschuss erklären Die Linke begegnet einem aktuellen Einsatz der Bremer Polizei mit großer Skepsis. Das Vorgehen der ... mehr »

Nicht abgeschlossen ist dagegen das Verfahren im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Raubüberfall. Hier hat die Staatsanwaltschaft am 17. Januar 2018 Anklage gegen fünf Männer erhoben. „Gemeinschaftliche Verabredung zu einem Verbrechen“, lautete der Tatvorwurf. Gemeint war der angeblich geplante Überfall auf das Juweliergeschäft. Laut Senat hat das Landgericht Bremen jedoch im Februar die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt. Soll heißen, die Richter sahen nicht genügend Anhaltspunkte für eine Verurteilung der fünf Männer. Gegen diese Entscheidung hat wiederum die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt. Die Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts hierzu steht noch aus.

Anhaltspunkte für einen geplanten ähnlichen Raubüberfall auf einen Juwelier in Hamburg haben sich laut Senat zerschlagen. Es gab zunächst Hinweise auf eine entsprechende Verabredung, heißt es in der Antwort an die Linke. Die jedoch ließen sich im Laufe der Ermittlungen nicht erhärten.